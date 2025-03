'Ya me acostumbré a vivir con cáncer’: Mauricio Fernández

Con voz tranquila, el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, afirmó que ya se acostumbró “a vivir con cáncer” y que, aunque es “muy pesado”, no tiene otro camino más que afrontar la enfermedad para superarla.

Luego de que anunció que por tercera ocasión le diagnosticaron mesotelioma pleural, un cáncer que se desarrolla en la membrana que cubre a los pulmones, Mauricio Fernández Garza le dijo a El Horizonte que no va a nombrar a ningún responsable de su gobierno ni va a delegar sus responsabilidades, pues se mantendrá en el cargo.

“Pues yo, yo no estoy delegando a nadie más ni estoy dejando nada de lado. O sea, para mí no ha cambiado; haz de cuenta que me dio gripa. En mi caso fue cáncer. Esto no cambia nada, ni lo que estoy haciendo, ni lo que voy a hacer".

“Yo sigo al frente de todos los temas, yo creo que ya me acostumbré a vivir con cáncer y, pues, bueno, a seguir jalando y seguir echando ganas. Afortunadamente tengo un equipazo, del cual me siento muy orgulloso, y están muy motivados todos. Entonces, pues ahí vamos, y le vamos a echar ganas”, señaló.

El viernes por la mañana, el cuatro veces alcalde de San Pedro Garza García anunció que un día antes los oncólogos le confirmaron que nuevamente le volvió el cáncer que ya había superado en dos ocasiones anteriores.

Dijo que lo hacía para evitar “chismes y malas interpretaciones” y para enviar el mensaje de que se mantendrá al frente del gobierno sampetrino.

“Ya llevo tres años, se me va y vuelve, se me va y vuelve. Y es muy pesado, de veras, con una enfermedad así y más curándote. Híjole, la verdad, pero, pues bueno, ahí vamos y echado para adelante”, dijo en entrevista aparte.

El panista informó que su tratamiento lo iniciará esta semana y se repetirá cada 21 días para, en dos meses, evaluar los avances.

En su caso, le aplicarán quimioterapia e inmunoterapia, que es una mezcla de los dos a los que ya se había sometido.

Todo el tratamiento lo llevará en Monterrey, por lo que no tiene contemplado abandonar el país.

“Pues mira, la primera etapa y me van a ver si hay algún avance. Es en dos meses. Va a empezar esta semana y luego los tratamientos cada 21 días. Así serían, pues, dos meses, y ahí vamos a checar a ver si hubo alguna respuesta con esta mezcla que van a poner de quimio con inmuno".

“Ahí se evaluará qué pasa. Entonces, nadie sabemos por qué el problema, porque como a mí ya me pusieron tanto uno como el otro tratamiento, el cáncer se vuelve muy fuerte, muy resistente. Entonces, me van a poner una mezcla de los dos, de inmuno y de quimio. Pues a ver qué resulta”, puntualizó el munícipe sampetrino.

En abril, Fernández Garza cumplirá 75 años de edad y siete meses del cuarto mandato como alcalde sampetrino.

A los habitantes de ese municipio les dijo que se mantendrá en el cargo y que los proyectos no variarán, ya que se encargará de que se ejecuten adecuadamente.

“Pues sí, no hay para ningún otro lado en mi caso, digo, así soy, es algo que he vivido y, pues vamos a ver, no pasa nada".

“Y pues bueno, ¿qué te digo? Como que ya me estoy acostumbrando a vivir con cáncer, ¿qué quieres que te diga?”, indicó.

Sigue estos y más contenidos exclusivos completamente gratis en nuestros servicios digitales de noticias por:

WhatsApp - Únete aquí

Newsletter - Suscríbete aquí

Comentarios