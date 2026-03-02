Podcast
¿Qué compuestos hidratan la piel? Descúbrelos acá

La hidratación se ha convertido en una de las obsesiones del cuidado de la piel, pero no siempre se entiende qué significa hidratar; expertos nos lo explican

  • 02
  • Marzo
    2026

Aportar agua, retenerla y reforzar la barrera cutánea para evitar su pérdida. En un contexto de sobreinformación cosmética, distinguir entre ingredientes con eficacia demostrada y fórmulas bien diseñadas frente a promesas que se quedan en la superficie se convierte, en ocasiones, en un reto.

Hablar de hidratación real es hacerlo de fisiología cutánea, de activos con evidencia y de rutinas coherentes que respetan el equilibrio de la piel. Un enfoque que hoy adoptan algunos de los laboratorios de formulación más avanzados, con productos que combinan ingredientes clásicos y nuevas moléculas con respaldo científico.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 4.55.42 PM.jpeg

La piel hidratada no es solo aquella que se siente cómoda al tacto. Desde el punto de vista dermatológico, la hidratación depende del contenido de agua del estrato córneo y de la capacidad de la piel para mantenerla. Cuando este equilibrio se rompe, aparecen tirantez, aspereza, pérdida de luminosidad y alteraciones de la función barrera.

Factores como la edad, el clima, la exposición solar, el uso de limpiadores agresivos o el estrés oxidativo influyen directamente en la pérdida de agua transepidérmica. Por eso, los expertos coinciden en que una hidratación eficaz debe actuar en dos frentes: aumentar las reservas de agua y reforzar los lípidos que sellan la piel. (Con información de Agencias)

Humectantes: Atraen y fijan el agua

Entre los activos más estudiados se encuentran los humectantes, capaces de captar agua y mantenerla en la epidermis. El ácido hialurónico es, probablemente, el más conocido. Presente de forma natural en la piel, puede retener hasta mil veces su peso en agua, lo que explica su eficacia para mejorar la elasticidad y el aspecto de la piel deshidratada.

Otro ingrediente cada vez más citado es el ácido poliglutámico. De origen biotecnológico, actúa como un potente retenedor de humedad y, además, ayuda a frenar la degradación del ácido hialurónico endógeno. Esta combinación se ha convertido en una de las más interesantes en fórmulas hidratantes actuales.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 4.56.06 PM.jpeg

Texturas y tipos de piel

No todas las pieles necesitan lo mismo, ni responden a las mismas fórmulas. Las pieles mixtas o grasas rechazan texturas densas, aunque también pueden estar deshidratadas. 

Para pieles normales a secas, la crema láctea rehidratante con ácido hialurónico ofrece un equilibrio entre ligereza y nutrición. Su objetivo es fijar el agua en la piel.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 4.56.17 PM.jpeg

Hidratación y protección solar

La radiación ultravioleta es uno de los principales factores de deshidratación y envejecimiento cutáneo. La exposición solar deteriora los lípidos de la barrera y reduce la capacidad de la piel para retener agua. De ahí que los dermatólogos insistan en integrar la protección solar diaria en cualquier rutina hidratante.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 4.56.29 PM.jpeg


