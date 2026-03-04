Podcast
Tamaulipas

Incrementa el valor del dólar en casas de cambio de Nuevo Laredo

El fin de semana el dólar se vendía en 17.60 pesos por unidad, después se vendió en 17.70 y este miércoles aumentó a 17.90 pesos.

  • 04
  • Marzo
    2026

Después de un periodo de estabilidad en la cotización del dólar, las casas de cambio de Nuevo Laredo reflejan un incremento en el valor de la moneda estadounidense frente al peso, que se atribuye a conflictos bélicos internacionales.

El fin de semana el dólar se vendía en 17.60 pesos por unidad, después se vendió en 17.70 y este miércoles aumentó a 17.90 pesos.

Propietarios de casas de cambio consideran que continuará el movimiento en la cotización mientras existan los conflictos internacionales, como el de Estados Unidos con Irán.

Aunque el dólar continúe al alza frente al peso, la compra y venta de divisas seguirá, mencionó uno de los propietarios de centros cambiarios, quien pidió no publicar su nombre por cuestiones de seguridad.

Dijo que en la frontera se maneja mucho la moneda norteamericana en transacciones comerciales, por lo que es una necesidad adquirirla.

Además, muchas personas que trabajan en el lado americano, viven en Nuevo Laredo y optan por cambiar parte de su sueldo a pesos.

Sin embargo, espera que las tensiones internacionales terminen, y que el peso continúe fuerte.


