Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
rwgqaw_8f1d736cd9
Tamaulipas

Impulsan cartera de obras con más de $500 millones de pesos

Existen grandes empresas interesadas en invertir tanto dentro del recinto portuario como directamente en la ciudad, lo que representa una oportunidad

  • 04
  • Marzo
    2026

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, informó que ya fue presentada ante el Gobierno del Estado la cartera de obra correspondiente al ejercicio 2026.

Señaló que, por parte del Ayuntamiento, en las próximas semanas también se dará a conocer la cartera de proyectos que será sometida a aprobación del Cabildo, la cual complementará lo ya planteado a nivel estatal.

Detalló que la propuesta contempla una inversión superior a los $250 millones de pesos para la rehabilitación del drenaje sanitario, así como otros $250 millones de pesos destinados a la reparación y mejoramiento de pavimento en distintos sectores de la ciudad, atendiendo problemáticas prioritarias en materia de infraestructura urbana.

Asimismo, destacó la relevancia del desarrollo del Puerto del Norte, en la zona norte de Tamaulipas, específicamente el Puerto de Matamoros, donde —aseguró— se proyectan importantes apoyos e inversiones.

Indicó que existen grandes empresas interesadas en invertir tanto dentro del recinto portuario como directamente en la ciudad, lo que representa una oportunidad clave para el crecimiento económico y la generación de empleos en la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

entrevista_EH_138090e2ce
Vecinos de Las Brisas denuncian estancamiento de aguas negras
e5176d67_95cb_4f56_8a67_7f1cd5fa0425_d67e5acc0f
Jornada con multiples accidentes viales en Matamoros
INFO_7_UNA_FOTO_56267d4a48
Personas con discapacidad podrán tramitar placas online en NL
publicidad

Últimas Noticias

nl_incendio_l6_282274a8f3
Provoca incendio equipo externo en L6; reportan saldo blanco
Whats_App_Image_2026_03_05_at_8_58_37_PM_a7c77da544
Realiza Monterrey cierre en carril exprés de Morones Prieto
entrevista_EH_138090e2ce
Vecinos de Las Brisas denuncian estancamiento de aguas negras
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×