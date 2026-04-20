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Tamaulipas

A 201 años de ser Capital, Victoria avanza: Lalo Gattás

El alcalde afirmó que sigue siendo el corazón del Estado y punto de encuentro donde se toman las decisiones más importantes junto con el gobernador.

  • 20
  • Abril
    2026

A 201 años, a Victoria se le honra y construye con trabajo, resultados, compromiso y responsabilidad, afirmó el alcalde Eduardo Gattás Báez al presidir, junto a su esposa Lucy de Gattás, la ceremonia cívica de aniversario de Capitalidad.

En sesión pública solemne, afirmó que, desde aquel 20 de abril de 1825, Victoria sigue siendo el corazón del Estado y punto de encuentro donde, hoy, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se toman las decisiones que impactan a todas y todos los tamaulipecos, y en especial a los victorenses.

“Hoy, a 201 años de distancia, nos toca estar a la altura de esa historia, no para recordarla sino para construirla. Victoria va avanzar, y va avanzar con orden, rumbo y resultados” expresó, al convocar a integrantes del Cabildo mantener un dialogo de altura para construir acuerdos en beneficio de la ciudadanía.

Testigos del compromiso, estuvieron la Magistrada del Poder Judicial del Estado, María del Consuelo Terán Rodríguez, el titular del ITCA Héctor Romero y presidentes de cámaras empresariales, quienes participaron en el recorrido de la galería fotográfica con que se reseñó el 201 Aniversario de la Capitalidad de Victoria.

ayuntamiento ciudad victoria


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