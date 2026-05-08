Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_08_at_2_10_09_AM_0a038a06db
Tamaulipas

Clausuran hospitales privados por irregularidades sanitarias

El coordinador estatal de la dependencia, Mario Rebolledo Urcadiz, informó que el caso más grave fue por usurpación de profesión

  • 08
  • Mayo
    2026

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) aplicó la suspensión de 15 hospitales y clínicas privadas en Tamaulipas, luego de detectar múltiples incumplimientos relacionados con condiciones sanitarias, equipamiento médico y documentación del personal.

El coordinador estatal de la dependencia, Mario Rebolledo Urcadiz, informó que durante las inspecciones realizadas en distintas regiones del estado también se identificó un caso que derivó en una investigación penal por presunta usurpación de profesión, al encontrarse a una persona que brindaba servicios médicos sin acreditar la formación requerida.

El funcionario explicó que las verificaciones ya fueron efectuadas en municipios de la frontera y del sur de Tamaulipas, como parte de una estrategia para garantizar que los establecimientos privados operen bajo las normas sanitarias vigentes.

“Los hospitales que no cumplan con los requisitos serán suspendidos”, advirtió.

Actualmente, Coepris mantiene bajo supervisión un padrón de 160 hospitales y clínicas privadas en la entidad, con revisiones permanentes enfocadas en la calidad y seguridad de los servicios médicos.

De las suspensiones registradas durante 2025, 13 corresponden a municipios fronterizos, mientras que los otros dos casos fueron detectados en la zona sur del estado.

Entre las irregularidades encontradas destacan deficiencias en infraestructura, falta de equipo médico indispensable y anomalías en la acreditación del personal de salud, situaciones que podrían representar riesgos para los pacientes.

Asimismo, la Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación relacionada con el caso de usurpación de profesión detectado durante los operativos de inspección.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_28_at_7_47_07_PM_d3eb4143ae
Busca Jericó destrabar reforma contra abusos de aseguradoras
Whats_App_Image_2026_04_28_at_7_46_37_PM_35e4daf9d4
Se congela reforma contra abusos de aseguradoras
Whats_App_Image_2026_04_18_at_09_22_42_43b1b5cc79
Abren compuertas en 'El Camalote' para frenar mortandad de peces
publicidad

Últimas Noticias

Rubi_3e6af8d2f1
Descubren enorme rubí de 11,000 quilates en Myanmar
EH_FOTO_VERTICAL_19_b8db6d8b0c
Christian Mbilli, el probable próximo reto de Canelo Álvarez
IMG_1046_437ce6ad34
Colaborarán Canirac, Conalep y Asociación de Esclerosis Múltiple
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×