Clausuran hospitales privados por irregularidades sanitarias

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) aplicó la suspensión de 15 hospitales y clínicas privadas en Tamaulipas, luego de detectar múltiples incumplimientos relacionados con condiciones sanitarias, equipamiento médico y documentación del personal.

El coordinador estatal de la dependencia, Mario Rebolledo Urcadiz, informó que durante las inspecciones realizadas en distintas regiones del estado también se identificó un caso que derivó en una investigación penal por presunta usurpación de profesión, al encontrarse a una persona que brindaba servicios médicos sin acreditar la formación requerida.

El funcionario explicó que las verificaciones ya fueron efectuadas en municipios de la frontera y del sur de Tamaulipas, como parte de una estrategia para garantizar que los establecimientos privados operen bajo las normas sanitarias vigentes.

“Los hospitales que no cumplan con los requisitos serán suspendidos”, advirtió.

Actualmente, Coepris mantiene bajo supervisión un padrón de 160 hospitales y clínicas privadas en la entidad, con revisiones permanentes enfocadas en la calidad y seguridad de los servicios médicos.

De las suspensiones registradas durante 2025, 13 corresponden a municipios fronterizos, mientras que los otros dos casos fueron detectados en la zona sur del estado.

Entre las irregularidades encontradas destacan deficiencias en infraestructura, falta de equipo médico indispensable y anomalías en la acreditación del personal de salud, situaciones que podrían representar riesgos para los pacientes.

Asimismo, la Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación relacionada con el caso de usurpación de profesión detectado durante los operativos de inspección.

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