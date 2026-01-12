Podcast
Tamaulipas

Activistas se manifiestan contra posibles acciones de EUA

Los manifestantes portaban pancartas y lanzaron consignas expresando su rechazo a lo que perciben como una amenaza a la soberanía nacional

  • 12
  • Enero
    2026

Una manifestación se llevó a cabo en un puente internacional en Reynosa, donde un grupo de activistas protestó contra lo que consideran una posible invasión de Estados Unidos a territorio mexicano.

El contingente estuvo encabezado por Francisco Chavira Martínez, activista político y fundador del partido Morena, quien se pronunció en contra de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los manifestantes portaban pancartas y lanzaron consignas expresando su rechazo a lo que perciben como una amenaza a la soberanía nacional.

De acuerdo con Chavira, las expresiones del mandatario estadounidense sobre apoyar a México en el combate al narcotráfico son interpretadas por su grupo como una posible intromisión en los asuntos internos del país y como un riesgo de intervención extranjera.

El activista explicó que la respuesta de su movimiento es un llamado a la unidad nacional para defender la soberanía de México, así como a la cohesión entre los pueblos de América Latina y del resto del mundo, con el objetivo de frenar cualquier intento de injerencia externa.

protesta-puente-reynosa1.jpeg

“Estamos haciendo un llamado a la unidad nacional, para que en México se respete la soberanía nacional, y decimos: soberanía sí, invasión no". 

"Esas amenazas que está realizando Donald Trump en contra de México y varios países de América Latina y el mundo nos llevan a la confrontación; por eso hacemos un llamado a la unidad nacional, a la unidad en América Latina y a la unidad en el mundo, para demostrar que somos patriotas y que no estamos de acuerdo con la invasión a nuestro país”, expresó Chavira.

El activista destacó que su grupo no coincide con la idea de permitir una intervención extranjera bajo la justificación del combate al narcotráfico y convocó a la población a mantenerse firme en la defensa del patriotismo y la autonomía nacional.

La protesta transcurrió sin mayores incidentes, y los participantes señalaron que su presencia en el puente internacional tenía como objetivo visibilizar su postura ante las declaraciones recientes sobre una posible participación de Estados Unidos en acciones contra los cárteles dentro del territorio mexicano, las cuales han generado preocupación por una eventual vulneración de la soberanía nacional.


