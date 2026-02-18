Podcast
Tamaulipas

Presentan ante el INE documento de renuncia de Cabeza de Vaca

Gutiérrez Luna reafirmó su compromiso con la legalidad y subrayó la importancia de que los ciudadanos estén informados sobre estos acontecimientos

  • 18
  • Febrero
    2026

El Diputado Federal de MORENA, Sergio Gutiérrez Luna, presentó un documento en la Cámara de Diputados que revela una manifestación espontánea realizada por el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Documento presentado ante el INE en 2024

Este documento fue presentado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2024, cuando el exgobernador intentaba postularse como diputado federal plurinominal por el Partido Acción Nacional (PAN).

Renuncia a leyes extranjeras

En el documento, García Cabeza de Vaca renuncia explícitamente a las leyes extranjeras de Estados Unidos y a cualquier tratado o convención que proteja a extranjeros.

Gutiérrez Luna, quien en ese momento era representante de MORENA ante el INE, recordó que se opuso a esta candidatura y que, tras un proceso judicial, se logró negar la postulación del exgobernador.

Señalamientos recientes

Asimismo, el diputado federal hizo hincapié en que en días recientes se ha señalado la existencia de una ficha roja solicitada por la Interpol relacionada con García Cabeza de Vaca, lo que añade un contexto más grave a su intento de regresar a la política.

Gutiérrez Luna reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia, y subrayó la importancia de que los ciudadanos estén informados sobre estos acontecimientos.

 


Comentarios

