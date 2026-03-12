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Tamaulipas

Inicia Tamaulipas proyecto para embellecer la Virgen del Chorrito

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, informó que la primera etapa de esta obra cuenta con una inversión de $11.5 millones de pesos

  • 12
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de consolidar al municipio de Hidalgo como un referente del turismo religioso a nivel internacional, el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal, puso en marcha un ambicioso proyecto de infraestructura para embellecer el entorno de la monumental escultura de la Virgen de El Chorrito.

Una inversión para la fe y el turismo

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, informó que la primera etapa de esta obra cuenta con una inversión de $11.5 millones de pesos. Este proyecto no solo busca dignificar el espacio, sino también resaltar la magnitud del monumento, el cual se proyecta como la escultura de la Virgen más alta de Latinoamérica.

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“Llevamos un avance importante; actualmente trabajamos en los acabados de muretes y andadores, además de las labores de jardinería que darán una nueva imagen al entorno”, detalló el funcionario.

Infraestructura de primer nivel

La nueva plazoleta ha sido diseñada pensando en la comodidad del peregrino y el turista. Entre las principales características destacan espacios diseñados para el descanso de las familias, rutas accesibles que facilitan el tránsito por el sitio e integración de la naturaleza mediante paisajismo y jardinería que resaltan el entorno característico de la región.

Virgen del chorrito

Impacto económico y regional

Más allá de la estética, Cepeda Anaya subrayó que esta obra es una pieza clave para el desarrollo económico de Hidalgo. Al mejorar la infraestructura, se espera un incremento significativo en la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, lo que se traduce en una mayor derrama económica para los pobladores locales.

Con estas acciones, El Chorrito reafirma su posición como uno de los destinos más emblemáticos y representativos del norte de Tamaulipas, uniendo la devoción religiosa con el crecimiento turístico.


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