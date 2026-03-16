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Sebastian Stan y Annabelle Wallis esperan su primer hijo

Reportes de medios señalan que la pareja de actores se prepara para convertirse en padres por primera vez, aunque mantienen los detalles del embarazo en privado

  • 16
  • Marzo
    2026

El actor Sebastian Stan y la actriz británica Annabelle Wallis están esperando su primer hijo juntos, según reportes difundidos el 16 de marzo de 2026 por diversos medios de entretenimiento internacionales.

De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja citadas por portales como TMZ y otros sitios especializados, ambos actores —quienes mantienen una relación desde aproximadamente 2022— se encuentran preparándose para dar la bienvenida a su bebé, aunque por ahora no se han revelado detalles como la fecha prevista de nacimiento o el sexo del niño.

Hasta el momento, los representantes de Stan y Wallis no han emitido comentarios oficiales sobre la noticia.

Una relación discreta en Hollywood

La relación entre Sebastian Stan y Annabelle Wallis ha transcurrido en gran medida lejos de los reflectores. La pareja fue vinculada por primera vez en mayo de 2022, cuando fueron vistos juntos durante una fiesta de cumpleaños del actor Robert Pattinson en Nueva York.

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Desde entonces han sido fotografiados juntos en varias ocasiones y han asistido a algunos eventos de la industria, aunque ambos han preferido mantener su vida privada con bajo perfil.

En entrevistas, Stan ha señalado que procura proteger su vida personal de la exposición pública. Sin embargo, en momentos puntuales ha hecho referencia a su pareja, como cuando le dedicó unas palabras durante su discurso en los Golden Globe Awards.

Wallis, conocida por su participación en la serie Peaky Blinders y en producciones como The Tudors, también ha acompañado al actor en diversos estrenos y festivales de cine.

Un año intenso en lo profesional

La noticia del embarazo llega en un momento particularmente activo para ambos actores.

Stan, conocido mundialmente por interpretar a Bucky Barnes, también llamado Winter Soldier, en el Marvel Cinematic Universe, tiene por delante un año con varios proyectos en desarrollo. Entre ellos destaca el estreno de la película Fjord y su participación en la esperada cinta de Marvel Avengers: Doomsday.

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Por su parte, Wallis también prepara nuevos trabajos en cine. La actriz protagoniza junto a Jason Statham la película de acción Mutiny, cuyo estreno está previsto para agosto, además de formar parte del proyecto de Netflix Unabomb, centrado en la historia del criminal estadounidense Ted Kaczynski.

Aunque la pareja aún no ha confirmado públicamente la noticia, el reporte ha generado entusiasmo entre seguidores del cine y del universo Marvel, quienes celebran la nueva etapa personal que estarían por iniciar los actores.


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