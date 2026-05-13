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Tamaulipas

Inician rehabilitación del parque “31 Morelos” en Victoria

El alcalde hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para proteger las nuevas instalaciones y prevenir actos de vandalismo

  • 13
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de fomentar la actividad física y reconstruir el tejido social, el presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, dio inicio a los trabajos de rehabilitación del emblemático parque de béisbol "31 Morelos".

Esta obra, que contempla la sustitución de malla ciclónica y mejoras generales en la infraestructura, marca el arranque de un ambicioso programa de recuperación de espacios deportivos en la capital del estado.

Gattás Báez detalló que este esfuerzo es el resultado de una estrategia conjunta entre el municipio, el Gobierno del Estado y la CONADE, a través de la cual se intervendrán un total de 10 campos deportivos.

"Es uno de los campos más importantes de la capital, por lo que vale la pena esta rehabilitación. Por nuestra parte, el municipio intervendrá tres canchas de fútbol rápido, el Estado otras cuatro y el resto contará con el apoyo de la CONADE", explicó el edil.

Atención a peticiones ciudadanas

Durante el evento, el alcalde confirmó que la cancha de fútbol del fraccionamiento La Florida —la cual presentaba un notable deterioro en su pasto sintético e infraestructura está incluida en este primer paquete de obras.

El proyecto para este espacio contempla la renovación de la malla ciclónica y una intervención mayor en los sanitarios, los cuales serán cerrados y contarán con personal encargado para garantizar su conservación, limpieza y disponibilidad durante los partidos.

El alcalde hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para proteger las nuevas instalaciones y prevenir actos de vandalismo.

Subrayó que el cuidado de estos espacios es una responsabilidad compartida, esencial para lograr el impacto social deseado.

"Trabajar con el tejido social es lo más importante para contrarrestar la violencia", afirmó Gattás Báez, alineándose con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario municipal enfatizó que estas acciones buscan canalizar la energía de los jóvenes hacia el deporte y brindar mayores oportunidades a quienes más lo necesitan, facilitando su desarrollo integral a través de programas sociales.


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