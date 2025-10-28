Alcalde de Reynosa desatiende tragedia de personas desaparecidas

Así como crece el número de personas desaparecidas en Reynosa, Tamaulipas, también crece la indolencia del alcalde Carlos Peña Ortiz hacia las víctimas.

Y es que el presidente municipal morenista, aparte de que, según víctimas de este delito y activistas, tiene una policía infiltrada, también se niega a apoyar a colectivos de madres buscadoras con temas tan básicos como equipo de servicios públicos para revisar espacios donde se sospecha que hay restos.

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas denunció la falta de apoyo del gobierno municipal para agilizar la búsqueda de sus familiares.

Lucina Aranda Botello, integrante del colectivo, aseguró en entrevista con El Horizonte que tienen 2 años pidiendo apoyo para la limpieza de predios donde se han identificado restos óseos.

Sin embargo, Peña Ortiz no da el apoyo necesario para limpiar estos espacios e identificar las osamentas que Aranda Botello afirmó se encuentran “regadas” en los terrenos.

“Desgraciadamente, las autoridades municipales no nos apoyan en nada. Tenemos 2 años pidiendo el apoyo de servicios primarios, porque hay muchos predios donde hemos dado positivos y hay osamentas regadas sobre superficie, pero hay mucha maleza, hay basura, hay hierba".

“Nosotras, pues, no podemos limpiar para poder rescatar esos restos que están ahí y, pues, hemos ido a pedir apoyo, pero siempre nos cierran las puertas; el licenciado Carlos Peña no nos apoya, no nos apoya”, sentenció Aranda Botello.

Este lunes, El Horizonte dio a conocer que Reynosa, Tamaulipas, es “tierra de desapariciones”, ya que ese delito va en aumento de forma exorbitante, al grado de que el municipio ya se ha colocado en el primer lugar de incidencia dentro del estado.

Ante esto, la madre buscadora argumentó que esta falta de apoyo de la administración del alcalde morenista es uno de los parteaguas para la “crisis forense” que existe en la región.

“Desgraciadamente tenemos una crisis forense muy grande. Hay muchos cuerpos rezagados en el Semefo que no han sido identificados porque, pues, supuestamente las autoridades no tienen presupuesto para los químicos".

“Con eso siempre nos entretienen y, pues, los que han sido identificados, también estamos tratando de que nos los entreguen rápido porque se han tardado mucho tiempo en entregar los que ya han sido identificados. Ese cuerpo que ya fue identificado, pues si no lo entregan, está ocupando un lugar, entonces, pues, ahí sigue la crisis”, añadió Aranda Botello.

Existe colusión, dicen víctmas

El pasado jueves, se difundió un video en el que dos de tres habitantes de Allende, Nuevo León, denunciaron que un fin de semana antes fueron secuestrados por presuntos elementos policíacos de Reynosa, quienes los entregaron a un grupo de la delincuencia organizada, los cuales los golpearon y pidieron rescate.

Al regresar a su casa en Allende, Nuevo León, víctimas de secuestro denuncian colusión entre delincuencia organizada y autoridades municipales de Reynosa, Tamaulipas.

Y es que Britany Paola Esquivel Oyervides, de 24 años: Iván Alejandro Oyervides Ayala, de 29, y José Luis Garza Guerra, de 27, fueron privados de su libertad luego de ser detenidos por presuntos oficiales de la Fiscalía de Reynosa.

A través de un video en redes sociales, Garza Guerra explicó que después de la detención los uniformados solicitaron un pago de $100,000 pesos a su empleador, el cual fue transferido y posteriormente fue entregado a un grupo del crimen organizado.

“Tenemos que seguir trabajando, pero ya con todo el miedo, ante todo el servidor público; ahorita ya no sabemos si los buenos son los malos ni los malos son los buenos; es la Fiscalía Reynosa; ellos nos entregaron con un grupo delictivo".

“Ya regreso, ahí en el retén de La Vaquita, que es la Corporación de Fiscalía de la Aduana, ahí nos detuvieron por falta de documentos y le pidieron una feria al patrón mío y el patrón mío les aportó $100,000 y ya de ahí nos quitaron teléfonos, esposaron y nos entregaron con un grupo delictivo”, comentó la víctima.

En ese mismo video, la madre de una de las víctimas cuestionó las agresiones de los presuntos elementos de la Fiscalía de Reynosa, quienes golpearon a Esquivel Oyervides, y la omisión de información respecto a la investigación del paradero de los tres desaparecidos.

La mujer también detalló que este tipo de acciones provocan una desconfianza con las autoridades, específicamente en los retenes que podrían ser considerados como un brazo de la delincuencia, después de que estos hechos se dieran en el retén conocido como “La Vaquita”, en límites de Nuevo León y Tamaulipas, en la carretera Monterrey-Reynosa.

“¿Cómo puede ser que un policía golpee a esta niña? O sea, son retenes; si no puede tener la confianza para detenerte en un retén, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer, huir o qué?"

“Aquí está todo involucrado, autoridades y de todo, nomás que no sabemos, no podemos acusar, que si es un cártel o no, es no secuestrados, pues no sabemos, pero que hay muchos involucrados en esto directamente”, agregó la madre de la víctima.

Alcalde no da la cara

El Horizonte buscó al alcalde Carlos Peña Ortiz para conocer su postura sobre el tema, pero no contestó.

Su enlace de prensa, Aldo Hidalgo, recibió la petición de hablar con el alcalde, pero no respondió; con esto dejó pendiente cuestionamientos como si su policía tiene que ver con este delito.

Peña Ortiz ya ha estado en el ojo de la polémica porque vive en Mission, Texas, en lugar de estar en Reynosa, municipio que gobierna desde el trienio pasado.

Comentarios