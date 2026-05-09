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Tamaulipas

Hallan presuntas 'cocinas' clandestinas en Reynosa

Colectivo localizó restos calcinados y objetos personales en dos puntos cercanos a la carretera a Monterrey; piden apoyo ciudadano para identificar prendas

  • 09
  • Mayo
    2026

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reportó el hallazgo de dos presuntas “cocinas” clandestinas en un paraje ubicado entre el fraccionamiento Los Arcos y el Tec Milenio, a escasos metros de la carretera a Monterrey, en Reynosa.

Edith González, presidenta de la agrupación, informó que este descubrimiento se realizó durante la búsqueda número 52 del presente año, convirtiéndose además en la búsqueda positiva número 19 del 2026.

A través de fotografías compartidas en los grupos de difusión del colectivo, se pudieron observar diversos vestigios en ambos puntos, entre ellos huesos calcinados, prendas de vestir y diferentes objetos de uso personal.

Tras el hallazgo, autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y proceder con el aseguramiento de las evidencias, las cuales serán sometidas a los estudios periciales correspondientes para tratar de identificar a posibles víctimas.

Integrantes del colectivo hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en la identificación de las prendas localizadas, con la esperanza de poder aportar información que ayude a reconocer a las presuntas víctimas y brindar respuestas a sus familias.


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