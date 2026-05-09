Jóvenes concluyen adiestramiento militar en Tamaulipas

Este sábado se llevaron a cabo las ceremonias de culminación del primer escalón 2026 del Servicio Militar Nacional en los regimientos militares de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, donde decenas de jóvenes finalizaron su etapa de adiestramiento militar.

En la zona de Reynosa, un total de 155 hombres y 3 mujeres concluyeron con éxito esta fase de preparación, tras participar en diversas actividades enfocadas en disciplina, orden y formación cívica.

Durante las ceremonias, autoridades castrenses reconocieron el compromiso, responsabilidad y dedicación mostrada por los conscriptos a lo largo del proceso de capacitación militar.

Asimismo, destacaron la importancia del Servicio Militar Nacional como una herramienta para fortalecer los valores cívicos, el respeto a las instituciones y el sentido de pertenencia entre la juventud mexicana.

Los eventos se desarrollaron en los respectivos campos militares con la presencia de familiares de los participantes, mandos militares y representantes de medios de comunicación que dieron cobertura a las actividades realizadas en la frontera de Tamaulipas.

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