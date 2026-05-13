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Tamaulipas

Canaco pide centro de espectáculos internacional para Tamaulipas

Eduardo Manzur, presidente de Canaco Tampico, señaló que es importante contar con un arenero donde se presenta en espectáculos de talla internacional

  • 13
  • Mayo
    2026

Luego de algunos disturbios, falta de coordinación, sobrecupos y demás en el concierto de “Chayanne” realizado al aire libre, en el recinto ferial de Tampico, empresarios locales reconocen que a la ciudad le falta mucho para contar con una buena organización para estos espectáculos.

Eduardo Manzur, presidente de la Cámara de Comercio de Tampico, señaló que es importante contar con un arenero donde se presenta en espectáculos de talla internacional.

Dijo que, aunque es positivo que artistas de talla mundial estén incluyendo a Tampico en sus giras, la infraestructura actual ya resulta insuficiente para atender eventos de esta magnitud y esto es algo que nos deja por debajo de las necesidades del público.

Indicó que recintos como el Estadio Tamaulipas o el Centro de Convenciones no cuentan con las condiciones ideales para brindar comodidad, seguridad y una experiencia adecuada a los asistentes, especialmente cuando se trata de espectáculos masivos donde llegan miles de personas.

En el concierto del puertorriqueño se presentaron problemáticas como: sobreventa de boletos, confusión de espacios del área de platino al área general o de sombra y, sobre todo, los ingresos que reportaron descontrol.


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