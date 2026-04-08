Alertan por fraude en pagos de placas y engomados en Matamoros

La jefa de la Oficina Fiscal en Matamoros, Elda Reséndiz, advirtió sobre un esquema de fraude que en las últimas semanas ha afectado a contribuyentes, mediante el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

La funcionaria explicó que este engaño comenzó a detectarse hace aproximadamente dos semanas y media, operando a través de una página de Facebook que redirige a un número de WhatsApp con lada 899, correspondiente a Reynosa. A través de este medio, los estafadores solicitan documentos personales y envían formatos falsos en los que establecen un monto a pagar.

De acuerdo con los casos detectados, todos los documentos presentan un cobro de 7,600 pesos, además de solicitar un supuesto donativo de 99 pesos para la Cruz Roja, aclarando que la Oficina Fiscal no realiza este tipo de solicitudes.

Reséndiz detalló que los formatos apócrifos incluyen logotipos oficiales, códigos de barras para pagos en tiendas de conveniencia y datos específicos de los vehículos, lo que los hace parecer legítimos.

Incluso, contienen una dirección incorrecta de la dependencia, ya que señalan una ubicación anterior en la calle Morelos, cuando actualmente las oficinas se encuentran en la calle Bustamante, entre 19 y 20, en la zona centro.

La jefa de la dependencia manifestó su preocupación por el uso indebido de la información personal que los contribuyentes comparten con los estafadores, así como por el impacto económico que representa este delito.

Hasta el momento, al menos ocho personas han acudido a la oficina tras haber sido contactadas bajo este esquema; algunas lograron detectar el fraude a tiempo, mientras que otras ya habían realizado el pago sin posibilidad de recuperarlo.

Ante esta situación, se han tomado medidas preventivas como la colocación de avisos en las instalaciones y la difusión del caso en medios de comunicación. Además, se solicitó apoyo a tiendas de conveniencia para alertar a sus empleados y evitar que se procesen estos pagos fraudulentos.

Reséndiz exhortó a la ciudadanía a verificar cualquier trámite únicamente a través de los canales oficiales, destacando que la única página válida para pagos en línea es la del Gobierno del Estado, cuya terminación es “.gob.mx”.

Finalmente, hizo un llamado a quienes hayan sido víctimas a presentar la denuncia correspondiente, y a la población en general a mantenerse informada y compartir esta advertencia para evitar que más personas caigan en este tipo de estafas.

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