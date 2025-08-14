Cerrar X
Tamaulipas

Alertan por incremento de accidentes viales en Reynosa

Autoridades de Seguridad Pública advierten sobre la posibilidad de un aumento en los accidentes viales, en el periodo vacacional

  • 14
  • Agosto
    2025

Con la llegada del fin de semana y el periodo vacacional aún en curso, autoridades de Seguridad Pública advierten sobre la posibilidad de un aumento en los accidentes viales.

Durante esta temporada, la constante ha sido la ocurrencia de choques vinculados al consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias.

Las autoridades municipales insisten en la importancia de aplicar la medida del conductor designado y evitar que personas con los sentidos alterados tomen el volante.

Además, recuerdan que las sanciones por conducir en estado de ebriedad son elevadas, con multas que en promedio superan los 4 mil pesos y que pueden incrementarse según el grado de alcohol en sangre y las faltas cometidas.

El secretario de Seguridad Pública en Reynosa, Geovanny Barrios Moreno, subrayó que la prevención está en manos de los propios conductores.

“Ahí depende mucho, en su mayoría, de los conductores que de forma responsable agarre la conducción del vehículo y que sepan que pueden causar daños severos a la población. La mayor responsabilidad es que si conduces bajo el efecto del alcohol, no lo hagas; si te tomas una o dos cervezas, pon a alguien más a manejar. No es necesario que tengas que conducir; el llamado es a que tomen las medidas necesarias para respetar el reglamento de tránsito y, si toman, no manejen”, señaló.


