EUA no avisó de vehículos con placas vencidas, afirma Tamaulipas

El secretario general de gobierno en Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, confirmó que, hasta el momento, no han recibido notificación alguna por parte de autoridades norteamericanas sobre la prohibición del acceso a vehículos con placas vencidas provenientes del territorio nacional. Por el contrario, las unidades que ingresen por los cruces fronterizos hacia el estado podrán hacerlo sin ningún tipo de restricción.

“Pero como bien lo hemos comentado, aquí no hay ninguna regulación y ninguna restricción para que puedan venir y transitar por nuestro estado, claro, siempre cumpliendo con las reglas establecidas. Reiterar que en nuestra entidad siempre hemos trabajado de una manera muy coordinada con todos los órdenes de gobierno y con la ciudadanía; de momento no tenemos conocimiento de dicha restricción por parte de Estados Unidos”, señaló.

El funcionario estatal dijo que, durante esta temporada decembrina, se permitirá la circulación de estos vehículos, priorizando que lleguen a sus destinos de manera segura, especialmente para los paisanos que regresan a casa para celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo.

Sin embargo, se advierte que, a partir del 1 de enero de 2026, los conductores mexicanos con vehículos que porten placas vencidas enfrentarán multas y posibles detenciones por parte de las autoridades estadounidenses.

Esta medida, emitida por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), busca reforzar el cumplimiento de la normativa vehicular en los cruces internacionales, sobre todo en el Valle de Texas.

Se recomienda a los conductores estar al tanto de esta regulación para evitar inconvenientes en el futuro.

“Mantenemos el diálogo permanente con las diferentes autoridades de la franja fronteriza, como la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, Comercio Exterior y Fiscalía Anticorrupción del Estado; platiqué con todos ellos, y de momento no se tiene alguna queja, alguna denuncia; nos mantenemos al pendiente, como siempre se hace todo el año, pero en este caso sabemos que habrá más afluencia de vehículos y de personas; hay que tener cuidado en las carreteras, la Guardia Nacional y la Guardia Estatal, andar muy al pendiente en los distintos tramos carreteros debido a los incidentes que se puedan presentar”, dijo Villegas González.

