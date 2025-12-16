Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_16_at_3_11_09_PM_cb2a07d5f8
Tamaulipas

EUA no avisó de vehículos con placas vencidas, afirma Tamaulipas

El funcionario estatal dijo que, durante esta temporada decembrina, se permitirá la circulación de estos vehículos, priorizando que lleguen a sus destinos

  • 16
  • Diciembre
    2025

El secretario general de gobierno en Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, confirmó que, hasta el momento, no han recibido notificación alguna por parte de autoridades norteamericanas sobre la prohibición del acceso a vehículos con placas vencidas provenientes del territorio nacional. Por el contrario, las unidades que ingresen por los cruces fronterizos hacia el estado podrán hacerlo sin ningún tipo de restricción.

“Pero como bien lo hemos comentado, aquí no hay ninguna regulación y ninguna restricción para que puedan venir y transitar por nuestro estado, claro, siempre cumpliendo con las reglas establecidas. Reiterar que en nuestra entidad siempre hemos trabajado de una manera muy coordinada con todos los órdenes de gobierno y con la ciudadanía; de momento no tenemos conocimiento de dicha restricción por parte de Estados Unidos”, señaló. 

El funcionario estatal dijo que, durante esta temporada decembrina, se permitirá la circulación de estos vehículos, priorizando que lleguen a sus destinos de manera segura, especialmente para los paisanos que regresan a casa para celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo.

Sin embargo, se advierte que, a partir del 1 de enero de 2026, los conductores mexicanos con vehículos que porten placas vencidas enfrentarán multas y posibles detenciones por parte de las autoridades estadounidenses.

Esta medida, emitida por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), busca reforzar el cumplimiento de la normativa vehicular en los cruces internacionales, sobre todo en el Valle de Texas.

Se recomienda a los conductores estar al tanto de esta regulación para evitar inconvenientes en el futuro.

“Mantenemos el diálogo permanente con las diferentes autoridades de la franja fronteriza, como la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, Comercio Exterior y Fiscalía Anticorrupción del Estado; platiqué con todos ellos, y de momento no se tiene alguna queja, alguna denuncia; nos mantenemos al pendiente, como siempre se hace todo el año, pero en este caso sabemos que habrá más afluencia de vehículos y de personas; hay que tener cuidado en las carreteras, la Guardia Nacional y la Guardia Estatal, andar muy al pendiente en los distintos tramos carreteros debido a los incidentes que se puedan presentar”, dijo Villegas González.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T081022_759_8928dff745
Alertan sobre Segundo Simulacro Nacional 2025
Intensifica_Salud_campana_de_vacunacion_contra_el_dengue_aabe45c5c0
Intensifica Salud campaña de vacunación contra el dengue
AP_25183532810424_a1f97af821
Ford retira vehículos por falla en la cámara trasera
publicidad

Últimas Noticias

073b15b5_b56d_4d0d_befe_0166119ae79d_02714391f4
Alertan por cambios bruscos de temperatura en Reynos
73a5107c_b179_4ddd_979e_ed659856a23c_aced85fa7b
Nacimiento de trillizas llena de alegría a familia de Reynosa
afbfad45_ae24_4362_800c_a39ba0a49a2c_1_809ed1c371
CBP desmiente decomisos por placas vencidas de México
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×