Tamaulipas

Altamira celebra la Independencia con emotiva ceremonia del Grito

El alcalde Armando Martínez encabezó los actos cívicos en Altamira, rindiendo homenaje a los héroes nacionales y celebrando con una verbena popular y música

  • 16
  • Septiembre
    2025

Al igual que en todo el país, en Altamira se conmemoró el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, en ceremonias encabezadas por el alcalde Armando Martínez Manríquez tanto en la Villa Cuauhtémoc como en la Presidencia Municipal. 

Cientos de ciudadanos participaron en los actos cívicos, que rindieron homenaje a los héroes nacionales y reforzaron la identidad histórica de la comunidad.

Las actividades iniciaron en la zona rural, donde el presidente municipal, acompañado por la presidenta del Sistema DIF Altamira, Rossy Luque de Martínez, encabezó la ceremonia del Grito en la plaza principal de Villa Cuauhtémoc, donde destacó la importancia de mantener viva la memoria de los próceres de la independencia.

Más tarde, en la explanada de la Presidencia Municipal, se desarrolló la ceremonia oficial; tras recibir la Bandera Nacional de manos del 15.° Batallón de Infantería, Armando Martínez pronunció desde el balcón central la tradicional arenga, vitoreando a Hidalgo, Morelos, Allende, Josefa Ortiz, Aldama, Guerrero y a la Independencia Nacional.

La jornada concluyó con un ambiente de fiesta en el centro de la ciudad, donde familias disfrutaron de una verbena popular y la presentación de un grupo musical.


