Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_23_at_3_46_32_PM_f61f1342ae
Tamaulipas

Américo lamenta deceso de bomberos en incendio de Matamoros

Los bomberos de la ciudad de Matamoros intervinieron rápidamente para mitigar el fuego, pero lamentablemente, una de las paredes de la maquiladora colapsó

  • 23
  • Enero
    2026

El gobernador Américo Villarreal Anaya ha confirmado el fallecimiento de tres bomberos en un incendio ocurrido en la Maquiladora Spellman durante la madrugada de este viernes en Matamoros Tamaulipas. 

“Durante la reunión de seguridad, se revisaron videos de cámaras cercanas que mostraron el siniestro, el cual, según las primeras investigaciones, fue provocado por un cortocircuito”, dijo al mandatario estatal. 

Los bomberos de la ciudad de Matamoros intervinieron rápidamente para mitigar el fuego, pero lamentablemente, una de las paredes de la maquiladora colapsó sobre un grupo de cinco bomberos.

Américo Villarreal

Uno de ellos perdió la vida en el lugar, mientras que dos más, gravemente heridos, fueron trasladados al hospital general, donde fallecieron. Los otros dos bomberos se encuentran en buenas condiciones y aparentemente fuera de peligro.

Ante esta contingencia, el gobernador Villarreal expresó su apoyo a los bomberos de Matamoros y destacó la colaboración con el presidente municipal Alberto Granados. 

“Bomberos de Reynosa y Vallehermoso también se unieron a las labores para enfriar la maquiladora y prevenir el reinicio de cualquier actividad de fuego activo, actualmente, se informa que la situación está en fase de enfriamiento, gracias al apoyo de las corporaciones de los municipios vecinos”, dijo Villarreal Anaya.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_ford_bd3e62f6b4
Retira Ford 119,000 vehículos en EUA por riesgo de incendio
Whats_App_Image_2026_01_19_at_8_12_02_PM_db6f897b88
Confirman que niñas murieron antes de ser rescatadas en incendio
Whats_App_Image_2026_01_06_at_3_03_37_PM_252f910f5a
Américo Villarreal exhorta a redoblar el trabajo en 2026
publicidad

Últimas Noticias

Sheinbaum_5ab4246ade
Confirma Sheinbaum inauguración de hospital del ISSSTE en abril
EH_UNA_FOTO_2026_01_24_T141157_810_0745c929f4
Suspenderán clases en Tamaulipas por frente frío extremo
G_XTQK_8_XIAA_9y_FS_ece7c1d2be
'Aperture' de Harry Styles rompe récord histórico en streaming
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
frio_en_nl_2026_554541e83b
Prepare el abrigo: Traerá tormenta invernal nieve a NL
publicidad
×