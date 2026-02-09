Podcast
Tamaulipas

Américo Villarreal promueve acciones y proyectos de la UAT

Aseguró que la institución académica seguirá teniendo el apoyo de su administración para mejorar sus programas e infraestructura

  • 09
  • Febrero
    2026

El gobernador Américo Villarreal Anaya, reconoció y respaldó el trabajo que se realiza desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), y aseguró que la institución seguirá teniendo el apoyo para mejorar sus programas e infraestructura, lo anterior al presidir la ceremonia cívica de honores a la bandera desde las instalaciones de la Facultad de Enfermería en Ciudad Victoria

“Felicito mucho al rector Dámaso Anaya, que está dirigiendo con tino a esta gran Universidad Autónoma de Tamaulipas, que ahora, como vemos, los recursos alcanzan para hacer muchas cosas, primero, porque existe una comunión entre el gobierno y la universidad”, dijo el gobernador. 

La universidad ha mejorado en su desempeño e indicadores: Villarreal Anaya

Villarreal Anaya, presenció la toma de protesta de la doctora María Guadalupe Vázquez Salazar como directora de la Facultad de Enfermería Victoria, de quien dijo cuenta con una larga trayectoria profesional. 

“La universidad ha mejorado en su desempeño e indicadores, figurando ya entre las más importantes del país, además, se han terminado obras que habían quedado inconclusas o estaban abandonadas por muchos años y se ha aumentado la matrícula y el número de profesionistas que se forman en la UAT”, dijo el mandatario estatal. 

americo-villarreal-promueve-acciones-uat.jpg

La Facultad de Enfermería cuenta con nueva infraestructura, como la techumbre monumental de más de 1,160 metros cuadrados, la techumbre de usos múltiples con domo, áreas deportivas y recreativas.


