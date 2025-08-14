Cerrar X
Tamaulipas

Américo Villarreal descarta sobrevuelos de drones no tripulados

El gobernador Américo Villarreal Anaya negó que drones no tripulados estén sobrevolando Tamaulipas para tareas de inteligencia

  • 14
  • Agosto
    2025

Durante su llegada a Palacio de Gobierno, donde preside la reunión de gabinete, el titular del Poder Ejecutivo, Américo Villarreal Anaya, fue cuestionado por medios de comunicación respecto a las reuniones que sostuvo con funcionarios del gobierno federal en la Ciudad de México, principalmente con el secretario de Seguridad, Homar García Harfuch, con quien dijo siempre se ha tenido un buen trato, y fue cuestionado sobre la posibilidad de que drones no tripulados sobrevuelen territorio tamaulipeco para realizar labores de inteligencia y análisis.

“No tocamos ese tema y dentro de lo que nosotros tenemos conocimiento, no tenemos ese tipo de condiciones en nuestra frontera”, y agregó:

“Comentamos las condiciones de nuestra entidad y que el trabajo en conjunto nos permita seguir avanzando como lo muestran los indicadores del secretariado ejecutivo de seguridad pública en la entidad, en donde los indicadores son muy favorables”, señaló.

El dron no tripulado sobrevoló el espacio aéreo del Estado de México, específicamente en el área de Valle de Bravo, y que fuera confirmado por las propias autoridades del gobierno federal, señalando que no es un dron militar y que fue autorizado previamente para realizar tareas de inteligencia y análisis en colaboración con autoridades mexicanas.

Dijo que en materia de seguridad recorrió en días pasados la región norte del estado, donde realizó la entrega de equipo e instalaciones en Miguel Alemán, al igual que en San Fernando y en Ciudad Mante, donde se distribuyeron más de 330 vehículos para la Guardia Estatal y la Fiscalía General de Justicia, equipo de investigación y laboratorios móviles que nos favorecen el contar con más información de los hechos de un delito que se esté investigando.


