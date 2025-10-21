Cerrar X
EH_UNA_FOTO_64_b8f7a5a868
Tamaulipas

Antorcha Guadalupana llega a la ciudad de Reynosa

La Antorcha Guadalupana se encuentra en Reynosa y es escoltada por las imponentes imágenes de San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe.

  • 21
  • Octubre
    2025

En el marco del Año del Jubileo de los Peregrinos de la Esperanza, la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe de la Diócesis de Matamoros-Reynosa fue elegida como sede para recibir la Antorcha Guadalupana, símbolo de fe y unión que partió desde la Ciudad de México en su largo peregrinar hacia Estados Unidos.

La llegada de la antorcha a Reynosa tiene un significado especial, al tratarse de una ciudad marcada por la inseguridad, pero que busca recobrar la esperanza y fortalecer la fe de su comunidad.

WhatsApp Image 2025-10-21 at 2.58.23 PM (1).jpeg

El vicario de la Concatedral de Guadalupe, Honorio Domínguez del Ángel, expresó que este acontecimiento representa un llamado a la reconciliación y la fe en medio de las dificultades.

“Necesitados de paz y de esperanza, sufrimos la violencia, las situaciones que estamos padeciendo como hermanos entre nosotros, pero confiamos en que no estamos solos, en que Jesús y María nos acompañan e interceden por cada uno de nosotros”, manifestó.

¿Qué es la tradición de la Antorcha Guadalupana?

La tradición de la Antorcha Guadalupana comenzó en 1998 en Nueva York, con el propósito de conectar espiritualmente a los migrantes mexicanos con sus familias y su fe en México. Desde entonces, este recorrido anual ha logrado unir corazones a ambos lados de la frontera.

Partiendo de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, la antorcha ha recorrido diversos estados de México y Estados Unidos, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza que lleva un mensaje de unidad familiar, respeto a los derechos de los migrantes y leyes más justas.

WhatsApp Image 2025-10-21 at 2.58.23 PM (2).jpeg

Migrantes y jóvenes lideran nueva etapa de la Antorcha

Mary Lucio, organizadora de la Caminata Antorcha Guadalupana, destacó la importancia de este mensaje para los connacionales que enfrentan el desarraigo y la distancia familiar.

“Llevando una vez más un mensaje de amor a todos los connacionales que están en la unión americana y que en estos momentos están sufriendo doble, porque primero sufren al dejar a su familia en México y ahora sufren porque en Estados Unidos dejan a sus familiares, es doloroso”, expresó.

Durante su paso por Reynosa, la Antorcha Guadalupana es acompañada por dos imágenes de gran tamaño: una de San Juan Diego y otra de la Virgen de Guadalupe, que atraen a fieles y devotos en cada punto del recorrido.

WhatsApp Image 2025-10-21 at 2.58.25 PM.jpeg

Estas imágenes permanecerán en la frontera de Tamaulipas hasta el próximo viernes, cuando cruzarán hacia Estados Unidos por el puente internacional de Ciudad Camargo, continuando su misión de llevar luz y esperanza a las comunidades migrantes del norte.

Por su parte, Diego Abel Reyes, integrante del Comité Antorcha Guadalupana, informó que la siguiente etapa del recorrido será encabezada por jóvenes descendientes de mexicanos nacidos en Estados Unidos.

“Los que van a correr, los que van a participar en la parte de Estados Unidos, que son 14 estados, son los hijos de nuestros hermanos mexicanos que son nacidos allá, para que pueda llegar a su destino final el día 2 de diciembre a la ciudad de Nueva York. El día viernes 24 de octubre a las 10 de la mañana va a ser la entrega-recepción en el puente Camargo”, explicó.

De esta manera, Reynosa se convierte en un punto clave del recorrido de la Antorcha Guadalupana, que une a las familias migrantes bajo un mismo anhelo de fe, esperanza y paz.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

93adfedd_d1bc_416c_a641_dd54f9f1ee88_f285ec7ff6
Niños de Ciudad Victoria triunfan en torneo nacional de Fut 5
nl_chocones_d6e8970c40
'Operan células de montachoques desde CDMX': Policía de Monterrey
f1_cdmx_2025_75ec4b5b03
Arriban a CDMX los monoplazas de la F1 para el GP de México
publicidad

Últimas Noticias

d7e9f685_a5a0_4790_b412_59bde12fc463_be08cc4681
Coahuila mantiene agenda deportiva para el cierre del 2025
Quien_es_quien_en_la_Suprema_Corte_de_Justicia_de_la_Nacion_18425ab8b4
Suprema Corte sitúa en el centro del debate la prisión preventiva
inter_sanciones_petroleras_rusas_7b06db5dc5
Trump impone nuevas sanciones 'masivas' al petróleo ruso
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×