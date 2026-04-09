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Tamaulipas

Anuncia Matamoros subsidio de 6 millones a desempleados

El edil señaló que esto es una respuesta ante la situación económica de quienes perdieron su empleo en las maquiladoras Trico y Tridonex.

  • 09
  • Abril
    2026

El presidente municipal, Alberto Granados Fávila, informó sobre las acciones de apoyo dirigidas a personas que recientemente perdieron su empleo en las maquiladoras Trico y Tridonex.

¿Qué apoyo otorgará el gobierno municipal?

El edil señaló que, ante la situación económica que enfrentan las familias afectadas, el gobierno municipal implementará un esquema de respaldo enfocado en aliviar gastos básicos.

Entre las medidas anunciadas, destaca la aplicación de un subsidio dirigido a personas con vivienda propia.

¿Quiénes podrán acceder al subsidio?

Alberto Granados Fávila precisó que este apoyo está diseñado exclusivamente para quienes cuentan con casa propia, por lo que las personas que actualmente rentan no podrán acceder a este beneficio en específico.

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Duración y monto del programa

Asimismo, detalló que el subsidio tendrá una duración de seis meses, periodo durante el cual el gobierno municipal destinará alrededor de 6 millones de pesos para cubrir este programa.

¿Habrá más apoyos para trabajadores desempleados?

El alcalde reiteró que su administración continuará evaluando nuevas alternativas de apoyo para brindar mayor respaldo a los trabajadores desempleados.

El objetivo, indicó, es mitigar el impacto económico derivado de la pérdida de empleo en estas maquiladoras.


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