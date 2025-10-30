Cerrar X
Tamaulipas

Anuncian cero tolerancia a actos de vandalismo durante Halloween

Exhortan a automovilistas a conducir con precaución y a padres a supervisar a menores, además piden revisar dulces para proteger la salud de los niños

  • 30
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Seguridad Pública de Reynosa anunció que habrá cero tolerancia contra todas aquellas personas que aprovechen la noche de Halloween para cometer actos de vandalismo o causar daños a la propiedad ajena.

De acuerdo con la dependencia, durante esta fecha es común que personas de distintas edades salgan a las calles para participar en la tradicional colecta de dulces, y en algunos sectores se han registrado incidentes como el rayado de paredes, lanzamiento de basura, rompimiento de objetos y otras conductas que alteran el orden público. Las autoridades advirtieron que quienes sean sorprendidos realizando este tipo de actos serán consignados ante las instancias competentes.

Con el objetivo de mantener un saldo blanco durante la celebración, se exhortó a los automovilistas a conducir con precaución, no exceder los límites de velocidad, encender las luces intermitentes al paso de contingentes y evitar el uso de música a alto volumen.

Asimismo, se recomendó a los padres y acompañantes de menores que salgan a pedir dulces mantener siempre la supervisión, portar linternas sin dirigirlas al rostro de las personas ni a los vehículos, y utilizar ropa con material reflejante para mejorar la visibilidad. También se pidió revisar los dulces antes de consumirlos, como medida preventiva para proteger la salud de los niños.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública busca garantizar una celebración segura y evitar cualquier tipo de afectación a la población durante la noche de Halloween.


