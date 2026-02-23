Aplican más de mil 700 vacunas en megabrigada en Matamoros

La megabrigada de vacunación llegó la semana pasada al municipio y permitió la aplicación de 1,705 dosis en total, informó el secretario de Salud municipal, Antonio Alfaro Caballero.

El funcionario detalló que 905 vacunas se aplicaron directamente durante la jornada de la megabrigada, mientras que 800 dosis adicionales se administraron a lo largo de la semana en un módulo instalado en la Presidencia Municipal por personal del área de Bienestar Social.

Enfocan esfuerzos en influenza y sarampión

Alfaro Caballero explicó que la mayoría de las vacunas estuvieron dirigidas a prevenir influenza y sarampión, como parte de las acciones para proteger a la población y mantener actualizados los esquemas de inmunización.

Destacó que, hasta el momento, no se han registrado nuevos casos de sarampión en Tamaulipas ni en Matamoros durante el presente año; sin embargo, subrayó que el objetivo de estas campañas es evitar la aparición de contagios.

Llaman a completar esquemas

Las autoridades de salud reiteraron el exhorto a la ciudadanía para acudir a los módulos de vacunación y completar sus esquemas, al considerar que se trata de una medida clave de prevención comunitaria.

Finalmente, el secretario municipal de Salud insistió en que se continuará reforzando la cobertura mediante jornadas como la megabrigada, a fin de mantener protegido al municipio.

Comentarios