Aplican vacunas drive-thru contra sarampión en estadio de Rayados

Con una respuesta masiva por parte de la ciudadanía, la Secretaría de Salud estatal puso en marcha este sábado el módulo de vacunación bajo la modalidad drive-thru en el Estadio de Rayados. Esta acción forma parte de la estrategia urgente para frenar el avance del sarampión en la entidad, donde ya se contabilizan 24 casos en lo que va del año. Meta: 10,000 dosis en un fin de semana La titular de la dependencia, la Dra. Alma Rosa Marroquín, supervisó el arranque de las actividades y destacó el esfuerzo coordinado entre el Estado y el Municipio de Guadalupe. “Tenemos trabajando cerca de 200 personas. La meta es aplicar 5,000 dosis el día de hoy y otras 5,000 mañana; ojalá podamos superar esa cifra”, señaló la funcionaria ante la gran afluencia de vehículos que se registró desde temprana hora.

Horarios y población objetivo

El módulo operó este sábado hasta el mediodía, pero los ciudadanos que aún no cuentan con su esquema completo podrán acudir el domingo 22 de febrero en un horario ampliado.

Domingo 22: De 08:00 a 14:00 horas.

Lugar: Estacionamiento del Estadio BBVA (Modalidad Drive Thru).

La campaña está dirigida principalmente a:

Niñas y niños (6 meses a 9 años): Aplicación de la vacuna SRP (Sarampión, Rubeola y Parotiditis). Población de 10 a 49 años: Aplicación de la vacuna SR (sarampión y rubéola). Esquemas rezagados: Se estarán completando otros biológicos del esquema básico.

Un llamado a la prevención

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por aire (tos y estornudos). Aunque los 24 pacientes detectados este año se reportan estables, Salud enfatizó que la vacunación es la única herramienta efectiva para evitar un brote mayor.

La Secretaría de Salud exhorta a los padres de familia a no dejar pasar esta oportunidad de inmunización rápida y segura para proteger a los más vulnerables.

Comentarios