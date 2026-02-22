Torneo de pesca “Copa Tamaulipas” reúne a cientos en playa Bagdad

La Playa Bagdad fue sede este fin de semana del Torneo de Pesca Deportiva “Copa Tamaulipas”, evento que inició el sábado con una nutrida participación de pescadores deportivos y familias provenientes de distintos puntos de la región.

Participan en jornada principal de pesca

Desde temprana hora del sábado, los competidores se concentraron en la zona costera para participar en la jornada principal de pesca, que se desarrolló en un ambiente de convivencia y promoción turística para el municipio de Matamoros.

La competencia contemplaba actividades durante gran parte del domingo como continuación del torneo.

No obstante, las condiciones meteorológicas adversas registradas el domingo, asociadas a un frente frío con fuertes rachas de viento y oleaje elevado, obligaron a las autoridades organizadoras a suspender las actividades en el mar por motivos de seguridad. La decisión se tomó con base en recomendaciones de instancias de protección civil, priorizando la integridad de los participantes.

A pesar de la suspensión parcial, los organizadores confirmaron que el evento mantiene su carácter oficial dentro del calendario deportivo estatal y que se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes para la premiación y cierre del torneo. El certamen forma parte de las estrategias para impulsar el turismo y la pesca deportiva en Tamaulipas, consolidando a Playa Bagdad como uno de los principales escenarios para este tipo de actividades recreativas.

