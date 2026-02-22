Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
torneo_pesca_copa_tamaulipas_2026_8894402cf4
Tamaulipas

Torneo de pesca “Copa Tamaulipas” reúne a cientos en playa Bagdad

La competencia contemplaba actividades durante gran parte del domingo como continuación del torneo, a pesar de las condiciones climatológicas

  • 22
  • Febrero
    2026

La Playa Bagdad fue sede este fin de semana del Torneo de Pesca Deportiva “Copa Tamaulipas”, evento que inició el sábado con una nutrida participación de pescadores deportivos y familias provenientes de distintos puntos de la región.

torneo-pesca-copa-tamaulipas-2026.jpg

Participan en jornada principal de pesca

Desde temprana hora del sábado, los competidores se concentraron en la zona costera para participar en la jornada principal de pesca, que se desarrolló en un ambiente de convivencia y promoción turística para el municipio de Matamoros.

La competencia contemplaba actividades durante gran parte del domingo como continuación del torneo.

torneo-pesca-copa-tamaulipas-2026.jpg

No obstante, las condiciones meteorológicas adversas registradas el domingo, asociadas a un frente frío con fuertes rachas de viento y oleaje elevado, obligaron a las autoridades organizadoras a suspender las actividades en el mar por motivos de seguridad. La decisión se tomó con base en recomendaciones de instancias de protección civil, priorizando la integridad de los participantes.

torneo-pesca-copa-tamaulipas-2026.jpg

A pesar de la suspensión parcial, los organizadores confirmaron que el evento mantiene su carácter oficial dentro del calendario deportivo estatal y que se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes para la premiación y cierre del torneo. El certamen forma parte de las estrategias para impulsar el turismo y la pesca deportiva en Tamaulipas, consolidando a Playa Bagdad como uno de los principales escenarios para este tipo de actividades recreativas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

efqwfc_7d31e8cbd9
Matamoros vigila esquemas de vacunación por sarampión
Whats_App_Image_2026_02_24_at_11_24_06_41756a53e3
Aplica IMSS Nuevo León 74 mil vacunas contra sarampión
vb_ebf05d610c
Aplican más de mil 700 vacunas en megabrigada en Matamoros
publicidad

Últimas Noticias

proponen_prohibir_uniones_edades_tempranas_e11ac037c7
Proponen prohibir uniones tempranas de menores de edad
deudores_alimenticios_claudia_caballero_itzel_castillo_7f36341966
Buscan poner candados patrimoniales a deudores alimentarios
ronald_johnson_embajador_30b9267c49
Arriba embajador de EUA en México para reunión con Presidenta
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
publicidad
×