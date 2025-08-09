Cerrar X
Tamaulipas

Arranca con éxito la Copa Calor Imparable en Reynosa

Con gran entusiasmo dio inicio la Copa Calor Imparable, torneo que reúne a destacados equipos de fútbol y que tiene como sede el estadio del Polideportivo

Con gran entusiasmo dio inicio la Copa Calor Imparable, torneo que reúne a destacados equipos de fútbol y que tiene como sede el estadio del Polideportivo, facilitado por el Instituto Municipal del Deporte.

La jornada inaugural comenzó con un emocionante encuentro entre Real Apodaca FC y Gavilanes FC de Matamoros, donde el equipo de Apodaca logró imponerse y asegurar su pase a la final. En el segundo partido, Club Calor de Reynosa se enfrentó a Santiago FC, consiguiendo una victoria que lo coloca como finalista junto a Real Apodaca.

La gran final está programada para disputarse este sábado, en un duelo que promete intensidad y espectáculo para la afición.

Las gradas del Polideportivo lucieron con un gran ambiente, donde los asistentes disfrutaron de partidos llenos de energía y un alto nivel competitivo, reflejo del compromiso y talento de los equipos participantes.

