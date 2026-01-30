Podcast
Tamaulipas

Arranca el Festival del Cabrito en Tula, Tamaulipas

El festival se llevará a cabo durante este fin de semana y contará con una variedad de actividades culturales, gastronómicas y artesanales

  • 30
  • Enero
    2026

Este viernes comienza la tercera edición del Festival del Cabrito en Tula, Tamaulipas, un evento que busca impulsar la economía local y promover el turismo en este Pueblo Mágico. 

El festival se llevará a cabo hasta el 1 de febrero y contará con una variedad de actividades culturales, gastronómicas y artesanales.

Este día se desarrolla el concurso de la cabra lechera y el cabrito gordo, que pretende promocionar la cría de ganado con mejor genética, mayor peso y producción lechera, a fin de darle un valor agregado al producto en pie o en canal. 

Beneficios para los productores

El festival busca beneficiar a los productores locales de cabrito, ofreciéndoles una plataforma para vender sus productos y promocionar su trabajo.

De acuerdo al secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamin Hernández Rodríguez, se espera que el evento atraiga a más de 5 mil visitantes, lo que generará una importante derrama económica para la región.

Programa del festival

Viernes 30 de enero:
- Concurso de la Cabra Lechera y el Cabrito Gordo 
- Concursos y conferencias

Sábado 31 de enero:
- Concurso de parrilleros
- Muestras de ganado
- Tianguis caprino
- Cata de mezcales
- Callejoneada y baile popular

Domingo 1 de febrero:
- Cabalgata
- Concurso de cabrito a la cazuela
- Show de fauna viva
- Degustaciones y premiación

Beneficios turísticos

El festival busca posicionar a Tula como un destino turístico estratégico en Tamaulipas.

Se espera que el evento atraiga a visitantes de toda la región y promueva la riqueza cultural y gastronómica de la zona.

Lunes sin clases

El lunes 2 de febrero no habrá clases en las escuelas de todo el país porque se considera puente, así que será un fin de semana largo, ideal para trasladarse al Pueblo Mágico. 

Los organizadores invitan a disfrutar de la gastronomía, la música y la cultura de Tula, Tamaulipas.


