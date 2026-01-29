'Constancia fiscal no es requisito para emitir factura': SAT

La Administradora Desconcentrada del SAT en Tamaulipas “1”, Yadira Mendoza Delgado, informó a los contribuyentes que la Constancia de Situación Fiscal NO es un requisito obligatorio para la emisión de facturas electrónicas.

Mendoza Delgado indicó que cualquier emisor que condicione la expedición de una factura a la entrega de dicho documento incurrirá en una infracción, la cual será sancionada con multas que pueden alcanzar hasta 122 mil pesos.

“Aquella persona que condicione el hecho de dar la factura a que tú le entregues la constancia fiscal va a ser sancionada. Hay una sanción fuerte; vamos a estar implicando a esas personas que estén exigiendo esta constancia para efectos de facturar”, explicó.

La multa oscila entre 21 mil y 122 mil pesos. Para facturar, el emisor solo necesita la clave de RFC, nombre o razón social, código postal y régimen fiscal, datos que pueden obtenerse con la cédula de datos fiscales.

Mendoza Delgado destacó que diariamente reciben entre 400 a 500 contribuyentes que son enviados únicamente a obtener la constancia, cuando ya la tienen, lo cual complica el proceso de facturación.

Además, confirmó que la constancia de situación fiscal no tiene vigencia y solo se actualiza cuando el contribuyente realiza modificaciones en su información del RFC, como cambio de domicilio fiscal, actualización de régimen fiscal o actividades económicas o modificación de la CURP.

Finalmente, mencionó que este documento se puede obtener a través de varios canales, como por internet, utilizando la contraseña y firma, o acudiendo al Módulo de Atención al Contribuyente en el SAT.

