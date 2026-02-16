Podcast
Canasta básica alimentaria rebasa los $2,000 pesos

Los productos que más aumentaron en el último mes son papa, limón, sal de mesa, chiles en escabeche y jabón de lavandería

El sector comercio en pequeño admitió un incremento en los precios de la canasta básica durante el último mes. 

A través de un monitoreo, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ha dado seguimiento a cuarenta y cuatro productos, y en las variaciones que registraron de enero a febrero del presente año, se observó un incremento en el precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

Su costo se ubicó en $2,062 pesos al aumentar su precio en promedio $15.97 pesos.

Los productos que más aumentaron en el último mes son papa 15.32% (de $28.66 a $33.05), limón 15.30% (de $31.36 a $36.16), sal de mesa 5.91% (de $21.69 a $22.97), chiles en escabeche 5.20% (de $26.85 a $28.25) y jabón de lavandería 3.75% (de $42.53 a $44.13). 

En el desglose, además, se observa que los cinco estados en donde la CBA presenta mayor variación de precios fueron Colima con un alza de 8.68%, Nayarit con aumento de 4.15%, Puebla con un incremento de 3.91%, Chihuahua con 3.68% y Oaxaca con 3.24%. 

En tanto, los estados en donde la CBA resultó más cara fueron Edomex ($2,385.00), Nayarit ($2,333.00), Colima ($2,316.00), Chihuahua ($2,282.00) y Tabasco ($2,277.00). 

“Este reporte económico de mercado está en sintonía con los datos dados a conocer por Inegi respecto a enero, con un aumento de la inflación general ubicada en 3.79%, superior a la de diciembre de 2025 (3.69%), y la inflación subyacente que aumentó a 4.52% anual, marcando la cifra más alta desde marzo de 2024. 

Vivimos en un entorno inflacionario persistente y estos datos obligaron al Banco de México a sostener la tasa de interés en 7% y detener la tendencia a la baja”, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.


