Tamaulipas

Reynosa dará subsidio de agua a personal de salud

El municipio otorgará un descuento mensual de 250 pesos en el recibo de agua a médicos y enfermeras que se registren en el programa

  16
  Febrero
    2026

El gobierno municipal de Reynosa anunció un apoyo económico directo para médicos, enfermeras y personal de salud que laboran en los hospitales de la ciudad, como reconocimiento al trabajo que realizan para mantener en cero los casos de sarampión y fortalecer las acciones preventivas en el municipio.

El alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz informó que este incentivo forma parte de una estrategia de respaldo a quienes diariamente atienden a la población y contribuyen de manera directa a la protección de la salud pública en la ciudad.

Como parte de este anuncio, explicó que se pondrá en marcha un subsidio de 250 pesos mensuales en el recibo del agua para el personal médico, de enfermería y trabajadores de la salud que se inscriban en el programa que opera la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa.

El edil precisó que la convocatoria ya se encuentra abierta y que los interesados deberán registrarse para poder acceder al beneficio, el cual se aplicará de manera directa como un descuento mensual en el servicio de agua.

Asimismo, adelantó que realizará recorridos por los distintos hospitales y unidades médicas de la ciudad, con el propósito de informar de manera personal al personal de salud y facilitar su incorporación al programa de apoyo.

“Vamos a iniciar con el subsidio del agua, principalmente para todos, que es de 250 pesos mensuales para los doctores, médicos y enfermeras de ese hospital, para que se vayan sumando a este proyecto de COMAPA; ya se abrió la convocatoria y hay que apuntarse. Como quiera, voy a estar dando la vuelta en todos los hospitales para visitarlos y que de esa manera podamos inscribirnos lo antes posible, así que agradecer a todos y que Dios me los bendiga”, expresó el presidente municipal.


