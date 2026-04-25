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Tamaulipas

Sin testigos, sí al matrimonio: simplifican el trámite civil

El Registro Civil elimina la obligación de presentar testigos para casarse; la medida busca agilizar ceremonias y facilitar el acceso al matrimonio-

  • 25
  • Abril
    2026

Casarse en Tamaulipas será, a partir de ahora, un proceso más ágil. El Registro Civil eliminó el requisito de presentar testigos para contraer matrimonio, una medida que ya se encuentra en vigor tras la reciente actualización de sus disposiciones.

El ajuste forma parte de una serie de cambios revisados en un curso estatal en el que participaron los 68 oficiales del Registro Civil, informó Claudio de Leija Briseño, titular de la Oficina Primera.

Hasta hace poco, las parejas debían presentar hasta cuatro testigos para formalizar su enlace, lo que en la práctica generaba retrasos e incluso demoras durante las ceremonias.

“Se pedían cuatro testigos y ahora ya no es necesario”, explicó el funcionario, al recordar que no era raro que los eventos iniciaran con 15 o 20 minutos de retraso en espera de alguno de ellos.

Con la eliminación de este requisito, el trámite se vuelve más accesible y rápido, al retirar uno de los principales obstáculos logísticos para las parejas. La medida, afirmó, permitirá mejorar la atención en jornadas de alta demanda, como los fines de semana.

El cambio también tiene un impacto directo en sectores específicos, como adultos mayores y parejas que han vivido en unión libre durante años y que deciden formalizar su relación por motivos legales o de seguridad social, como el acceso a pensiones o servicios médicos.

De manera paralela, el Registro Civil trabaja en la actualización de formatos y documentación oficial para reflejar esta nueva disposición, con el objetivo de brindar información más clara a la ciudadanía.

Mientras tanto, las ceremonias continúan realizándose con normalidad en los municipios, ahora bajo un esquema que apuesta por la simplificación administrativa y la reducción de requisitos.


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