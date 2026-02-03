Podcast
Coahuila

Feligreses reciben la bendición de gargantas en Saltillo

La misa se llevó a cabo en el templo de San Esteban, donde se pide por la salud, especialmente ante las enfermedades respiratorias propias de la temporada

  • 03
  • Febrero
    2026

Este martes se celebró la misa de la bendición de gargantas en el templo de San Esteban, ubicado en la calle de Victoria, en el Centro de Saltillo, una ceremonia dedicada a pedir por la salud de los fieles, especialmente ante las enfermedades respiratorias propias de la temporada. Con la utilización de dos veladoras cruzadas y una oración especial, decenas de asistentes participaron en esta tradición que se realiza en el marco del día de San Blas.

Al término de la misa del mediodía, el padre Mario Carrillo explicó que esta celebración tiene su origen en la festividad de San Blas, quien fue obispo y médico, y a quien se le atribuye la intercesión por la salud de las personas, particularmente de la garganta y las vías respiratorias. El sacerdote destacó que esta bendición busca proteger a los feligreses de resfriados, infecciones y otros padecimientos comunes en esta época del año.

El padre Carrillo señaló que la bendición de gargantas es una costumbre muy arraigada en Europa y que, aunque en Saltillo comenzó a difundirse hace algunos años, se trata de una tradición antigua. Detalló que primero se bendicen dos velas largas, luego se realiza la oración a San Blas y, finalmente, las velas se cruzan para bendecir a cada persona, pidiendo a Dios que, por medio del santo, los mantenga libres de enfermedades de la garganta.


