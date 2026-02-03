Padres hacen filas para asegurar turno matutino en secundaria

Padres de familia continúan firmes en su postura de obtener las primeras fichas de inscripción para asegurar un lugar para sus hijos, principalmente en el turno matutino, en la Escuela Secundaria Técnica número 70 “Refugio Ramírez Mata”, ubicada en la colonia Alejandro Briones, sector Monte Alto, en Altamira.

Desde la tarde del pasado lunes, las filas se extienden alrededor del plantel, donde los tutores han soportado lluvia, viento, frío e incomodidades al permanecer incluso durante la noche sobre sillas, con tal de apartar un espacio.

Adán Hernández Martí, director de la escuela secundaria técnica número 70, "Refugio Ramírez Mata", aseguró que existe cupo suficiente para todos los aspirantes y que no es necesario realizar filas por horas o días.

Sin embargo, reconoció que la principal preocupación de los padres, es el acceso al turno matutino, ya que no se puede garantizar dicho horario para todos.

Detalló que actualmente hay poco más de 200 lugares en el turno de la mañana y alrededor de 130 en el vespertino, sumando más de 300 espacios disponibles.

El directivo explicó que se da prioridad a alumnos con hermanos ya inscritos y que el público en general será atendido a partir de las 7:00 de la mañana de este miércoles, conforme vayan llegando.

Reconoce que cada año se repite esta situación, pese a los llamados de la escuela para evitar filas anticipadas, reiterando que el espacio está garantizado, aunque no así el turno.

La alta demanda, dijo, se debe a la accesibilidad de la zona, el crecimiento poblacional y el prestigio académico del plantel, que recibe estudiantes de diversas colonias y fraccionamientos del municipio.

Comentarios