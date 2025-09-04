Cerrar X
Tamaulipas

Atacan perros a bebé; no sobrevive a las heridas

Una bebé de 11 meses murió tras ser atacada por los perros de su familia en la colonia Vista del Sol. Los perros estaban al cuidado por el abuelo

  • 04
  • Septiembre
    2025

Tres hermanitos que eran cuidados por su abuelo estuvieron en riesgo una vez que los perros de la familia se “volvieron locos” y atacaron a la niña de 11 meses de edad, provocando su muerte.

La tragedia se vivió la mañana de este jueves en la colonia Vista del Sol, donde acudieron ambulancias del Grupo Orduña y personal de rescate animal.

En el hogar se encontraban 2 bebés, la niña de 11 meses y uno más de 6 meses, así como un niño de 4 años, quien relató cómo los perros atacaron a su hermanita.

Fueron vecinos de la familia quienes se percataron de las heridas que sufrió la bebé y la trasladaron a un hospital privado de la localidad, pero desafortunadamente llegó sin vida.

El domicilio donde ocurrieron los hechos está ubicado en la calle Asia de la colonia Vista del Sol.

Será el rescatista de animales Iván Rescata quien tendrá bajo custodia a los dos canes, hasta en tanto la fiscalía define cuál será su destino.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas iniciaron las investigaciones correspondientes, acudiendo primero al hospital donde llegó la menor.


