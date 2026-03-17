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Tamaulipas

Ataque armado desata fuerte operativo en Victoria, Tamaulipas

Vocería de Seguridad de Tamaulipas despliega vigilancia tras detonaciones; investigan posible agresión a elemento estatal

  • 17
  • Marzo
    2026

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas, informó que autoridades de seguridad mantienen recorridos de vigilancia y prevención en la zona centro de Ciudad Victoria y colonias aledañas, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego presuntamente realizadas desde una camioneta color negro, a la altura de la calle Bernardo Gutiérrez de Lara.

Elementos de distintas corporaciones se encuentran en el área implementando operativos para la localización de los responsables y el reforzamiento de la seguridad.

De acuerdo con las primeras versiones se trata de una agresión directa a un elemento de la Guardia Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo, hasta el momento la autoridad no lo ha confirmado. 

En estos momentos se registra gran movilización de unidades de la Guardia Estatal y de la Policía Investigadora de la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) y de la Guardia Nacional, al operativo desplegado en la capital del estado se suma un helicóptero de la secretaria de Seguridad Pública, información en desarrollo.


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