Confirma Américo Villarreal cambios en su gabinete

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, abordó los cambios en su gabinete durante una reciente conferencia de prensa. Al ser cuestionado por los medios de comunicación, Villarreal Anaya manifestó: “Lo vamos a platicar en su momento con mucho gusto; ya que los tengamos todos, les informamos”.

Cuando se le preguntó sobre la confirmación del nuevo secretario de Salud, Villarreal respondió: “Así es”.

En cuanto a quién tomará el cargo, el gobernador indicó: “Una gran doctora, una mujer, para que también esté una dama al frente de los servicios de salud de Tamaulipas”.

Durante los próximos días se realizaran más cambios.

Este anuncio se realizó durante su participación como invitado especial en la toma de protesta de la doctora Mónica Sánchez Limón como directora de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, evento presidido por Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Villarreal Anaya señaló que en breve se darán a conocer los cambios en su gabinete.

Tras la renuncia del secretario de Salud del gobierno estatal, se menciona que la nueva titular de la dependencia sería la doctora Adriana Marcela Hernández Campos, especialista en Medicina Interna.

Además, en otro cambio en la administración estatal, Francisco Cuellar Cardona anunció su renuncia como coordinador de Comunicación Social a través de un video. En su mensaje, Cuellar Cardona declaró: "En la vida hay ciclos que se cumplen y deben cerrarse con responsabilidad. Hoy, en lo personal y en lo profesional, he decidido cerrar una etapa. Les informo que presenté mi renuncia al gobernador Américo Villarreal Anaya al cargo de coordinador general de comunicación social del gobierno del Estado. Fueron tres años y medio de trabajo intenso, sin contar el tiempo en que iniciamos al lado del doctor Américo este gran proyecto para transformar Tamaulipas”.

Cuellar Cardona concluyó su mensaje afirmando: "El periodista nace, crece y muere siendo periodista. Por eso, cuando estuve en el servicio público, nunca dejé de ser lo que he sido toda mi vida: periodista”.

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