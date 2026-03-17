Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_17_at_5_11_47_PM_1_cccba0440e
Tamaulipas

Protección Civil combate incendio forestal en Bustamante

Las autoridades y brigadistas trabajan para controlar incendio en Bustamante, con apoyo de fuerzas federales y estatales en labores de contención

  • 17
  • Marzo
    2026

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que las brigadas trabajan en la apertura de brechas cortafuego, reconocimiento del terreno y establecimiento de estrategias para el control del incendio, priorizando en todo momento la seguridad del personal y de las comunidades cercanas.

Se tratan las labores de atención y combate al incendio forestal que se registra en el ejido Joya de Herrera, en el municipio de Bustamante, Tamaulipas, sitio en donde trabajan brigadistas de Bomberos Forestales de Protección Civil Tamaulipas, personal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), así como de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) y la Secretaría de Desarrollo Rural. 

WhatsApp Image 2026-03-17 at 5.11.47 PM.jpeg

El funcionario estatal informó que se cuenta con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Estatal, quienes colaboran en labores operativas, de logística y seguridad en la zona del siniestro.

González de la Fuente destacó que, por instrucción del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, se mantiene una coordinación permanente entre dependencias para evaluar el comportamiento del fuego y fortalecer las acciones de combate, con el objetivo de lograr su control y posterior liquidación en el menor tiempo posible.

WhatsApp Image 2026-03-17 at 5.11.47 PM (1).jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_17_at_10_07_11_PM_e4d78db557
Américo Villarreal entrega tres nuevos nombramientos
Whats_App_Image_2026_03_17_at_2_58_58_PM_10923ee404
Confirma Américo Villarreal cambios en su gabinete
DRVGW_4_E_d8ae906261
Alcaldía de Matamoros refuerza apoyo a Cruz Roja
publicidad

Últimas Noticias

macron_nombra_francia_libre_portaaviones_11576f94d1
Macron nombra 'Francia Libre' a próximo portaaviones nuclear
reforma_judicial_ip_ce7d1a4c37
Presenta IP su propia reforma judicial en el Congreso
EH_UNA_FOTO_2026_03_18_T124548_172_d4bbb5f302
Niall Horan anuncia nuevo álbum ‘Dinner Party’ para 2026
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
publicidad
×