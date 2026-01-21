Sheinbaum promete buenas noticias para Tamaulipas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo fin de semana realizará una visita oficial a Tamaulipas, durante la cual dará a conocer “muchas buenas noticias” para la entidad, particularmente en materia de proyectos y obras estratégicas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó que estará en el estado el sábado y domingo, con una agenda que incluye actividades en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, donde se prevé que presente diversos anuncios relacionados con el desarrollo regional.

Sheinbaum explicó que su presencia en la entidad forma parte de su programa de supervisión directa de obras, mediante el cual revisa de manera personal el avance de proyectos de infraestructura considerados prioritarios para el noreste del país.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, agradeció públicamente la visita de la presidenta y adelantó que el gobierno estatal ya se encuentra en comunicación con la ayudantía presidencial para definir los temas que serán abordados y el esquema de la gira.

“Estaremos en contacto para conocer los asuntos que la presidenta desea tratar y poder sumarnos a su agenda, además de mantener informada a la población”, señaló el mandatario estatal.

Villarreal destacó que este tipo de visitas permiten fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, además de dar seguimiento puntual a obras y programas que impactan directamente en el bienestar de la población.

Se espera que durante la estancia de la presidenta en Tamaulipas se anuncien acciones y proyectos relevantes que impulsen el desarrollo económico y la infraestructura de la entidad.

Comentarios