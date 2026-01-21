Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_21_at_1_07_30_AM_1b0b191d1c
Tamaulipas

Sheinbaum promete buenas noticias para Tamaulipas

La presidenta anunció una visita oficial el fin de semana para presentar proyectos y obras estratégicas; estará en Ciudad Victoria

  • 21
  • Enero
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo fin de semana realizará una visita oficial a Tamaulipas, durante la cual dará a conocer “muchas buenas noticias” para la entidad, particularmente en materia de proyectos y obras estratégicas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó que estará en el estado el sábado y domingo, con una agenda que incluye actividades en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, donde se prevé que presente diversos anuncios relacionados con el desarrollo regional.

Sheinbaum explicó que su presencia en la entidad forma parte de su programa de supervisión directa de obras, mediante el cual revisa de manera personal el avance de proyectos de infraestructura considerados prioritarios para el noreste del país.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, agradeció públicamente la visita de la presidenta y adelantó que el gobierno estatal ya se encuentra en comunicación con la ayudantía presidencial para definir los temas que serán abordados y el esquema de la gira.

“Estaremos en contacto para conocer los asuntos que la presidenta desea tratar y poder sumarnos a su agenda, además de mantener informada a la población”, señaló el mandatario estatal.

Villarreal destacó que este tipo de visitas permiten fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, además de dar seguimiento puntual a obras y programas que impactan directamente en el bienestar de la población.

Se espera que durante la estancia de la presidenta en Tamaulipas se anuncien acciones y proyectos relevantes que impulsen el desarrollo económico y la infraestructura de la entidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

86a1f377_a482_48cc_b088_294d2048071f_9cd4cb24df
Destaca Américo baja del delito y nueva estrategia de seguridad
sheinbaum_reune_con_mary_simon_7444a0358f
Sheinbaum se reúne con Mary Simon, gobernadora general de Canadá
EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T084251_324_491f05e83b
Garduño asume nuevo cargo en la SEP tras dejar Migración
publicidad

Últimas Noticias

7fa9b7c1_99c2_4625_b39e_f87a210439fd_542842e3ab
Estiman que trabajadores de AHMSA recuperen hasta 60% de adeudos
Whats_App_Image_2026_01_21_at_12_55_28_AM_b1a37c4097
Traslada México a EUA. 37 operadores criminales
c9fbfe85_6c24_4383_a274_8bd4dbecce0b_e903f30b04
Más de 100 incendios en Reynosa en solo 19 días
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×