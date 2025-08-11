Cerrar X
Aumentan casos de miopía en niños de primarias de Tamaulipas

Este problema, de acuerdo con los especialistas, se incrementó durante la pandemia, en donde las y los niños pasaron largo tiempo frente a las pantallas

  • 11
  • Agosto
    2025

Al mencionar que tres de cada 10 alumnos de primaria necesitan lentes, el secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García, dijo que, para este próximo regreso a clases, las autoridades educativas ya se preparan para atender las necesidades de los estudiantes, como es el caso de su salud visual, lo anterior tomando en cuenta que a nivel nacional los casos de miopía se incrementaron de hasta en un 20%. 

Este problema, de acuerdo con los especialistas, se incrementó durante la pandemia, en donde las y los niños pasaron largo tiempo frente a las pantallas, por lo que se continuará realizando la encuesta en las comunidades escolares. 

“El universo es toda la educación básica son alrededor de 657 mil, llevamos ya 332 mil alumnos en esta encuesta, otro problema ha sido inesperado para nosotros, el tema de los lentes normalmente era un 4 o 5%, y la miopía ha crecido arriba del 20%, muchos oftalmólogos aducen que quizá fue el tiempo de tanta pantalla que pasaron los escolares durante la pandemia”, dijo Valdez García. 

El funcionario estatal dijo que con una cobertura del 50% de su población objetivo, Tamaulipas se encuentra entre las cinco entidades más avanzadas en el país en lo que se refiere al censo nacional del programa “Vive Saludable, Vive Feliz”.  

De acuerdo con las cifras a nivel nacional, 2 de cada 10 niñas y niños padecen obesidad infantil, además se registrar un incremento del 5 al 20% en lo que se refiere a la salud visual. 

“Y ha habido buena aceptación, los papas están conscientes de que esta es una nueva epidemia la obesidad infantil que tiende a crecer y que el gran enemigo es el ultraprocesado en la cooperativa escolar”, dijo el secretario de Educación.


