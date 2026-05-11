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Internacional

Hallan seis cuerpos dentro de vagón de tren en Texas

La empresa ferroviaria Union Pacific informó en un comunicado que mantiene colaboración con las corporaciones policiales mientras continúan las indagatorias

  • 11
  • Mayo
    2026

Seis personas fueron encontradas muertas al interior de un vagón de carga de la empresa Union Pacific en la ciudad de Laredo, Texas, cerca de la frontera con México.

De acuerdo con información del Departamento de Policía de Laredo, el hallazgo ocurrió poco después de las 14:30 horas del domingo, durante una revisión realizada en una estación ferroviaria ubicada en las inmediaciones del kilómetro 13 de la carretera y la zona de 12100 Jim Young Way.

Elementos de emergencia acudieron al sitio tras el reporte y confirmaron que las seis personas ya no contaban con signos vitales. Las autoridades precisaron que no localizaron sobrevivientes dentro del vagón.

Autoridades mantienen abierta la investigación

Hasta el momento, las corporaciones encargadas del caso no han dado a conocer las identidades de las víctimas ni las causas de los fallecimientos.

"En este momento, la investigación se encuentra en una fase muy temprana. No hay mucho que revelar por ahora, ya que la investigación acaba de comenzar", declaró Joe Baeza, portavoz de la Policía de Laredo.

Las autoridades señalaron que durante la tarde del domingo las temperaturas en la región oscilaron entre los 32 y 35 grados Celsius, aunque todavía no determinan si las condiciones climáticas tuvieron relación con lo sucedido.

Union Pacific colabora con las autoridades

La empresa ferroviaria Union Pacific informó mediante un comunicado que mantiene colaboración con las corporaciones policiales mientras continúan las indagatorias para esclarecer el caso.


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