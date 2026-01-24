Avanza programa Viviendas para el Bienestar en Reynosa

Un total de 2,990 viviendas han sido construidas en Reynosa como parte del programa federal “Viviendas para el Bienestar”, una estrategia impulsada por el Gobierno de México para reducir el rezago habitacional y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la entrega de un nuevo paquete de casas en el fraccionamiento Florencia, uno de los puntos clave del desarrollo habitacional en el municipio.

Durante el último trimestre de 2025, en el fraccionamiento Florencia se entregaron 536 viviendas, y para 2026 se contempla la incorporación de 456 casas adicionales, lo que dará un total de 724 viviendas en esta zona.

En el fraccionamiento Nuevo México, ya fueron entregadas 224 viviendas, mientras que para este año se prevé la construcción de 1,066 más, alcanzando un total de 1,178 casas.

Por su parte, en Puerta Grande se entregaron 448 viviendas, y para 2026 se sumarán 864 adicionales, con lo que el conjunto habitacional llegará a 1,088 casas.

El programa Viviendas para el Bienestar tiene como objetivo principal garantizar el acceso a una vivienda digna, disminuir el rezago habitacional y fortalecer el bienestar de las familias reynosenses, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.

Nota en desarrollo.

