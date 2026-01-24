Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
1e3a70e7_3f0d_4619_8d36_2dd21253d721_e86eeb08a6
Tamaulipas

Avanza programa Viviendas para el Bienestar en Reynosa

Reynosa suma 2,990 viviendas del programa federal Viviendas para el Bienestar; este sábado Claudia Sheinbaum entregará un nuevo paquete en Florencia

  • 24
  • Enero
    2026

Un total de 2,990 viviendas han sido construidas en Reynosa como parte del programa federal “Viviendas para el Bienestar”, una estrategia impulsada por el Gobierno de México para reducir el rezago habitacional y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la entrega de un nuevo paquete de casas en el fraccionamiento Florencia, uno de los puntos clave del desarrollo habitacional en el municipio.

Durante el último trimestre de 2025, en el fraccionamiento Florencia se entregaron 536 viviendas, y para 2026 se contempla la incorporación de 456 casas adicionales, lo que dará un total de 724 viviendas en esta zona.

En el fraccionamiento Nuevo México, ya fueron entregadas 224 viviendas, mientras que para este año se prevé la construcción de 1,066 más, alcanzando un total de 1,178 casas.

Por su parte, en Puerta Grande se entregaron 448 viviendas, y para 2026 se sumarán 864 adicionales, con lo que el conjunto habitacional llegará a 1,088 casas.

El programa Viviendas para el Bienestar tiene como objetivo principal garantizar el acceso a una vivienda digna, disminuir el rezago habitacional y fortalecer el bienestar de las familias reynosenses, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.

Nota en desarrollo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_45_49_PM_a9fd33ce31
Anuncian proyecto hídrico para garantizar agua en Ciudad Victoria
AP_26024566988593_b89be1cf93
EUA presiona a Israel para avanzar a fase dos del alto al fuego
sheinbaum_camionetas_scjn_3f7a8a3b0f
Celebra Sheinbaum expansión de programas Bienestar en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
tigres_femenil_2026_vs_atlas_ebaa97c4e8
Tigres Femenil se mantiene como líder tras vencer al Atlas
Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_45_49_PM_a9fd33ce31
Anuncian proyecto hídrico para garantizar agua en Ciudad Victoria
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
carretera_1c977e277d
Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas
publicidad
×