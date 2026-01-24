México siempre será libre, independiente y soberano: Sheinbaum

Un total de 2,990 viviendas han sido construidas en Reynosa como parte del programa “Viviendas para el Bienestar”, impulsado por el Gobierno Federal, con el objetivo de brindar un hogar digno a familias de esta ciudad fronteriza.

La tarde del sábado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezó la entrega de un nuevo paquete de viviendas en el fraccionamiento Florencia.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó el avance de Tamaulipas en materia de vivienda social.

“Tamaulipas ha sido un ejemplo y ahora aquí en Reynosa ya están firmadas y contratadas 12,000 viviendas para este 2026 en cinco desarrollos habitacionales y nuestra entidad es hoy por hoy la más avanzada en las metas del programa, con el primer lugar nacional en la contratación de vivienda con el Infonavit, con más de 56 mil viviendas”, afirmó Américo Villarreal.

De acuerdo con la información oficial, durante el último trimestre de 2025 fueron entregadas 536 viviendas en el fraccionamiento Florencia. Para este 2026, se prevé la entrega de 456 casas adicionales, con lo que se alcanzará un total de 724 viviendas en ese conjunto habitacional.

En el fraccionamiento Nuevo México, también en Reynosa, durante el último trimestre de 2025 se entregaron 224 viviendas, y para este 2026 se contempla la entrega de 1,066 más, lo que permitirá llegar a un total de 1,178 casas en ese sector.

Asimismo, en el fraccionamiento Puerta Grande, en el último trimestre de 2025 se entregaron 448 viviendas, y para el presente año se proyecta la entrega de 864 más, con lo que se alcanzará un total de 1,088 casas.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que la meta nacional del programa es de 1 millón 800 mil viviendas durante el sexenio, de las cuales 1 millón 200 mil corresponden al Infonavit.

“Para el estado de Tamaulipas iniciamos con una meta de 30 mil viviendas, pero aquí mi agradecimiento al gobernador Américo Villarreal; gracias a su apoyo se ha podido incrementar la meta de 30 mil a 60 mil viviendas”, señaló.

Las autoridades destacaron que este programa busca reducir el rezago habitacional y mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas, por lo que también se anunció la simplificación de las condiciones para acceder a una Vivienda del Bienestar.

En ese sentido, Romero Oropeza detalló:

“Ahora ya no hay requisitos, para obtener un crédito con el Infonavit simplemente hay condiciones: una condición es que sean derechohabientes, la otra que sus ingresos sean entre uno y dos salarios mínimos y la tercera que no tengan crédito hipotecario, que no tengan vivienda”.

En su mensaje, la presidenta de México fue clara al afirmar que la vivienda debe ser un derecho y no un negocio.

“La vivienda se había vuelto un negocio, cuando debe de ser un derecho, no negocio, no una mercancía, no un privilegio”, expresó Claudia Sheinbaum.

La mandataria federal añadió que su gobierno privilegia la justicia social, y que durante el evento se condonaron deudas y se otorgaron nuevos créditos a familias que no contaban con un hogar propio.

“Somos un gobierno que lucha por la justicia, la justicia social. Aquí, en esta entrega de vivienda a precios accesibles, viviendas dignas, que no tienen requisitos, se muestra la justicia social. El que le condonemos y reestructuremos la deuda impagable del pasado a los derechohabientes del Fovissste y del Infonavit, es justicia”, puntualizó.

Con la suma de estos tres desarrollos habitacionales, el programa “Viviendas para el Bienestar” contempla un total de 2,990 viviendas tan solo para la ciudad de Reynosa, consolidándose como uno de los esfuerzos más importantes en materia de vivienda social en la región.

