Matamoros rinde homenaje a bomberos caídos en incendio

Matamoros vivió una jornada marcada por el dolor y el respeto este sábado 24 de enero, al rendir homenaje póstumo a los bomberos Carlos Emmanuel Hernández, Ángel Gustavo Acuña Hernández y Osvaldo Xavier Cedillo, quienes perdieron la vida mientras combatían un incendio en la maquiladora Spellman, ubicada en la Ciudad Industrial, durante la madrugada del viernes 23 de enero.

La despedida inició con una Caravana de Honor que partió de la Funeraria Lozano con destino a la Estación de Bomberos número 1, donde se llevó a cabo el tradicional Pase de Lista en memoria de los rescatistas caídos.

El acto estuvo cargado de emotividad y simbolizó el reconocimiento a la entrega y valentía de quienes dedicaron su vida al servicio de la comunidad.

Familiares, amigos y compañeros de corporación acompañaron el recorrido entre lágrimas y muestras de afecto. Los féretros fueron colocados con solemnidad sobre los camiones de bomberos, que avanzaron por distintas calles de la ciudad escoltados por patrullas de Tránsito, unidades de Protección Civil, ambulancias y más vehículos de emergencia.

A lo largo del trayecto, decenas de ciudadanos se congregaron para observar el paso de la caravana, guardar silencio y rendir tributo a los héroes que fallecieron cumpliendo con su deber.

El ambiente de luto se extendió por toda la ciudad, que se unió para honrar su sacrificio.

De acuerdo con los reportes, el incendio se originó alrededor de la 1 de la madrugada, presuntamente a causa de un cortocircuito.

Las labores para controlar el fuego se prolongaron durante varias horas, hasta que el colapso de una estructura provocó la caída de muros y vigas sobre varios bomberos que se encontraban en el interior, causando la muerte de tres de ellos.

El coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, encabezó una guardia de honor junto con personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de Matamoros, donde expresó su solidaridad y respaldo a las familias de los elementos fallecidos.

Asimismo, familiares, amigos y ciudadanos compartieron mensajes de despedida en redes sociales, resaltando la vocación, el compromiso y la pasión con la que estos bomberos enfrentaron cada emergencia, incluso en las condiciones más adversas.

Matamoros despidió así a tres de sus héroes, reconociendo que entregaron su vida en la misión de proteger a la población y servir a su ciudad hasta el último momento.

