Confirma Sheinbaum inauguración de hospital del ISSSTE en abril

A su paso por el municipio de Tampico, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció la fecha para inaugurar el nuevo hospital del ISSSTE el el sector Colinas de San Gerardo, que será el mes de abril, al igual que el Hospital Civil de Ciudad Madero.

Sostuvo que este proyecto fortalecerá la atención médica en la zona sur de Tamaulipas, pues ambas obras representan un beneficio directo para la atención médica de los derechohabientes y de la población en general.

Sheinbaum, quien ingresó al nosocomio en una camioneta, acompañada por el gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya, revisó el avance físico del nosocomio que ya presenta casi un 90%, por lo que se estima, no existan interrupciones para concluirlo en el mes de abril.

Al concluir la revisión del interior del hospital, la presidenta de México continuó el trayecto hacia la frontera, Tamaulipea.





