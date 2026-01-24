Podcast
Whats_App_Image_2026_01_24_at_2_11_18_PM_26d0b7d02a
Tamaulipas

Confirma Sheinbaum inauguración de hospital del ISSSTE en abril

Sostuvo que este proyecto fortalecerá la atención médica en la zona sur de Tamaulipas, pues ambas obras representan un beneficio directo para la atención médica

  • 24
  • Enero
    2026

A su paso por el municipio de Tampico, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo  anunció la fecha para inaugurar el nuevo hospital del ISSSTE el el sector Colinas de San Gerardo, que será el mes de abril, al igual que el Hospital Civil de Ciudad Madero.

Sostuvo que este proyecto fortalecerá la atención médica en la zona sur de Tamaulipas, pues ambas obras representan un beneficio directo para la atención médica de los derechohabientes y de la población en general.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 2.11.18 PM.jpeg

Sheinbaum, quien ingresó al nosocomio en una camioneta, acompañada por el gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya, revisó el avance físico del nosocomio que ya presenta casi un 90%, por lo que se estima, no existan interrupciones para concluirlo en el mes de abril. 

Al concluir la revisión del interior del hospital, la presidenta de México continuó el trayecto hacia la frontera, Tamaulipea.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 2.10.32 PM.jpeg


