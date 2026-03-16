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Tamaulipas

Impulsan desarrollo de granjas de ostión en Aldama y San Fernando

Autoridades estatales supervisaron proyectos acuícolas en Aldama y San Fernando para fortalecer la producción y preparar la primera precosecha de ostión

  • 16
  • Marzo
    2026

El subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, realizó visitas de trabajo en la Barra de San Vicente y en el poblado de Carbonera Norte, en los municipios de Alama y San Fernando, con el objetivo de dar seguimiento y fortalecer el desarrollo de los proyectos de granjas de ostión. 

Durante los recorridos, el equipo técnico implementó diversas acciones orientadas a la preparación de la primera precosecha en las granjas acuícolas que cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado. Estas actividades forman parte del acompañamiento técnico que se brinda a los productores para asegurar el adecuado desarrollo del cultivo y su futura comercialización.

Por instrucción del secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, se llevaron a cabo monitoreos para evaluar los parámetros físico-químicos del agua, lo que permite conocer las condiciones ambientales en las que se desarrollan los ostiones y garantizar que cumplan con los estándares necesarios para su crecimiento y calidad.


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