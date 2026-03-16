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Tamaulipas

Activan Plan Tamaulipas por incendio forestal en Bustamante

Elementos de la Guardia Estatal se dieron cita en el ejido Plutarco Elías Calles ubicado en este municipio, sitio en donde el incendio se encuentra activo

  • 16
  • Marzo
    2026

La Delegación Regional Tula de la Guardia Estatal activó el Plan Tamaulipas, en donde personal de esta corporación coordina esfuerzos con las fuerzas federales y con otras instituciones encargadas de sofocar el fuego.

Elementos pertenecientes a las diferentes coordinaciones municipales y Estaciones Seguras que integran esta delegación se dieron cita en el ejido Plutarco Elías Calles ubicado en este municipio, sitio en donde el incendio se encuentra activo.

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Entre las instituciones participantes se encuentran: Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de Desarrollo Rural y autoridades ejidales.

Cabe mencionar que el personal de la Guardia Estatal que integra el Plan Tamaulipas cuenta con capacitación para brindar asistencia ante diferentes emergencias, principalmente de índole natural, con el objetivo principal de salvaguardar la integridad de las personas que residen en las zonas aledañas.

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