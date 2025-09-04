Cerrar X
Tamaulipas

Buscan crear ley para proteger a trabajadores del golpe de calor

Trabajadores de la construcción, comerciantes ambulantes, jardineros y empleados de servicios públicos primarios son las principales víctimas

  • 04
  • Septiembre
    2025

Cada verano, las temperaturas superiores a 40 grados centígrados ocasionan golpes de calor, principalmente en personas que se exponen a la intemperie durante largas jornadas. 

Trabajadores de la construcción, comerciantes ambulantes, jardineros y empleados de servicios públicos primarios son las principales víctimas, por lo que la diputada local, Gabriela Regalado, trabaja en una propuesta legislativa para protegerlos, por ley, del golpe de calor.

“Estamos en receso, pero estamos aquí trabajando en Nuevo Laredo en las próximas iniciativas que vamos a estar presentando en el nuevo periodo a partir del mes de octubre".

“Estamos trabajando en el tema del golpe de calor, estamos trabajando esta iniciativa, ya nos hemos estado juntando con Salud, con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Gobierno, para ver cómo podemos sumar”, declaró Regalado.

El objetivo es crear una especie de manual para que los empresarios sigan lineamientos a fin de proteger a sus empleados que laboran en las calles, ya sea en las construcciones, como vendedores u otras actividades que los orillan a estar expuestos al clima.

“Este fenómeno que tiene años que viene pasando, sobre todo aquí en el norte, afecta más a los trabajadores que están al aire libre haciendo sus funciones, entonces estamos trabajando esta iniciativa y ver hacia dónde la vamos a direccionar".

“Estamos viendo si sería a través de Salud, revisar que haya un tipo de manual de protección hacia los trabajadores, a través de la Secretaría del Trabajo”, detalló la diputada neolaredense.

Los protocolos se harán llegar a las empresas para que los sigan, a fin de prevenir daños en la salud de su personal. La idea es que sea por ley, por lo que se hará la propuesta legislativa al iniciar el periodo de sesiones.

“Todavía está en la mesa, estamos arrastrando ahora el lápiz, pero en octubre a más tardar ya la estaremos presentando en el Congreso".

“Aquí en Nuevo Laredo, en toda la frontera, siempre hemos tenido casos (de golpe de calor); Reynosa, Matamoros, aún en el sur, me han comentado algunos compañeros que también ha habido casos de golpe de calor”, aseveró la diputada.


